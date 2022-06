Nicht immer schnell genug da

Kreis Coesfeld

Nicht immer war der Rettungsdienst in 2021 innerhalb von 12 Minuten vor Ort. Zumindest in 90 Prozent aller Fälle sollte er innerhalb dieser Zeit eigentlich am Ort des Geschehens sein, so lautet die Marschrichtung des Kreises. Dieses Ziel wurde 2021 erneut verfehlt. Von 16 620 Einsätzen, die gefahren wurden, kam der Rettungswagen bei 14 709 Einsätzen innerhalb von 12 Minuten. Das entspricht 88,50 Prozent. Das Ziel von 90 Prozent wurde somit durchschnittlich in 1,5 Prozent der Einsatzfahrten nicht erreicht.

Von Viola ter Horst