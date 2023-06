Nicht immer schnell genug vor Ort

Nicht immer kam der Rettungswagen schnell genug: In über zwei Prozent der Rettungsfahrten im vorigen Jahr dauerte es länger als der Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes festgelegt hat. Danach darf es höchstens zwölf Minuten dauern, bis die Notfallrettung vor Ort ist, nachdem sie alarmiert wurde – mindestens in 90 Prozent aller Fälle muss diese so genannte Hilfsfrist eingehalten werden. Von 19 430 Einsätzen im vorigen Jahr wurde die Hilfsfrist bei 17 083 Einsätzen eingehalten. Das sind nur 87,92 Prozent. „Das Ergebnis ist schlechter geworden“, bilanzierte Dezernent Ulrich Helmich im Fachausschuss: Im Vorjahr wurden noch zu 88,50 Prozent die Hilfsfristen eingehalten.

Am schlechtesten schnitt bei den Eintreffzeiten das Einsatzgebiet Havixbeck ab: Die Hilfsfrist wurde dort nur in 85,75 Prozent erreicht. Gefolgt von Ascheberg mit 86,05 und Lüdinghausen mit 86,07 Prozent.

Im Bereich Nottuln erreichten die Rettungswagen hingegen mit 89,9 Prozent fast immer das geforderte Zeitziel. Gefolgt von Billerbeck mit 89,55 Prozent und Coesfeld mit 89,11 Prozent. Aber nirgends gelang es in 90 Prozent oder mehr der Einsätze.

Der Kreis überarbeitet aktuell den Rettungsbedarfsplan, in dem Maßnahmen für den Rettungsdienst beschrieben werden. „Nach der Sommerpause wollen wir ihn der Politik vorlegen“, kündigte Helmich an.

Der aktuelle Plan wurde 2018 verabschiedet – auch darin waren bereits Maßnahmen formuliert, die dazu führen sollten, den Rettungsdienst zu verbessern. Darunter der Bau von Rettungswachen und die Anschaffung weiterer Rettungswagen. Diese Maßnahmen laufen zurzeit in den meisten Orten noch: So befindet sich der Kreis bei den Rettungswachen Lüdinghausen, Dülmen und Nottuln noch in der Planungsphase. In Billerbeck wird gerade gebaut. In Ascheberg wurde die Rettungswache 2020 in Betrieb genommen.

Nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 kam es im Jahr 2022 zu wesentlich mehr Einsätzen als kalkuliert: 19 834 Einsätze hatten die Rettungswagen – 1537 mehr als angesetzt. Auf 7876 Einsätze kamen die Krankentransportwagen – 1719 mehr. Die Personalkosten fielen hingegen um fast 1,3 Millionen Euro geringer aus. Dieser Betrag habe mit der Personalsituation beim DRK zu tun, wie Helmich erläuterte. Das DRK habe nicht alle vorgesehenen Stellen besetzen können. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist schwierig, Fachkräfte werden im Rettungsdienst nach wie vor händeringend gesucht.