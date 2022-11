Nicht mehr alleine im Auto zur Arbeit

Kreis Coesfeld

Das Bild ist jeden Tag das selbe: Ganze Karawanen an Autos strömen in die Orte ein, insbesondere in die größeren. Und oftmals sitzt nur eine Person im Auto, um alleine zur Arbeit zu fahren. Das könnte umweltschonender und günstiger gehen. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld wollen sich jetzt der Online-Plattform „pendla“ anschließen, auf der Autofahrer und Mitfahrer zusammenkommen können. Die kommunale Mitfahrzentrale ist online unter www.pendla.com zu erreichen.

Von Viola ter Horst