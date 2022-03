Niedrigste Quote in ganz NRW – aber Fachkräfte fehlen weiterhin

Kreis Coesfeld

(fs). Der Kreis Coesfeld hatte im Februar nicht nur die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz NRW – sie blieb mit 2,7 Prozent im Vergleich zum Januar sogar stabil. Verglichen mit dem Februar 2021 fiel die Quote sogar um 0,5 Prozentpunkte geringer aus. Mit Blick auf die absoluten Zahlen sind mit 3332 Menschen im Februar 37 Personen mehr in Beschäftigung gewesen als im Januar 2022. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sind es sogar 695 weniger Arbeitslose, wie aus dem Bericht hervorgeht, den die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch veröffentlicht hat.