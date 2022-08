Noch 23 Lehrerstellen unbesetzt

Der Lehrermangel macht sich nach wie vor bemerkbar: Zum Schulstart sind noch 23 Stellen nicht besetzt. Besonders an Sekundarschulen und Gesamtschulen sind Pädagogen gesuchte Leute. Sieben Stellen sind an Sekundar- und sechs an Gesamtschulen unbesetzt. Jeweils drei Stellen sind noch an Grundschulen, Förderschulen und Realschulen offen; eine an Gymnasien.

Insgesamt startet am Mittwoch für 25 869 Schüler und für 2276 Lehrer das neue Schuljahr im Kreis Coesfeld. Den allerersten Schultag feiern am Donnerstag 2240 i-Dötzchen.

57 neue Lehrer wurden eingestellt, wie aus der Mitteilung der Bezirksregierung Münster hervorgeht. Von den 57 Lehrkräften arbeiten 31 an Grundschulen, zwei an Hauptschulen, fünf an Realschulen, sechs an Förderschulen, drei an Sekundarschulen und zehn an Gesamtschulen. Die Personalausstattungsquote liegt für alle Schulformen bei 102 Prozent.

„Das ist eine gute Quote“, so ein Sprecher der Bezirksregierung. Sie bedeutet aber nicht unbedingt, dass genügend oder gar zu viele Lehrer an allen 73 Schulen im Kreis Coesfeld am Start sind.

„Der Lehrermangel in bestimmten Bereichen ist eine langfristige Herausforderung“, so der Sprecher.

Im Vergleich zum Ruhrgebiet sieht es im Kreis Coesfeld allerdings um einiges besser aus. Insbesondere im Kreis Recklinghausen, Gelsenkirchen und Bottrop fehlen Lehrkräfte. Die Personalausstattungsquote liegt dort zwischen 94 und 98 Prozent.

Die Bezirksregierung konnte mit verschiedenen Programmen neue Lehrer gewinnen. Darunter Seiten- und Quereinsteiger sowie Pensionäre, die befristet wieder eingestellt wurden. Extra-Personal gibt es nach wie vor beim Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“.