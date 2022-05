Noch einmal eine Führung durch „Making History“

Kreis Coesfeld

Noch bis Sonntag, 29. Mai, besteht die Chance, die viel beachtete Jubiläumsausstellung „Making History“ in der Burg Vischering in Lüdinghausen anzusehen. Am Samstag, 28. Mai, gibt um 15 Uhr die Kunsthistorikerin Dr. Gabriele Hovestadt noch einmal eine Führung durch die Ausstellung mit den beteiligten neun Künstlerinnen und Künstler. Entstanden ist eine exklusive und hochwertige Grafikedition.