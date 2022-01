„Noch nicht das Ende der Fahnenstange“

Kreis Coesfeld

Die Corona-Zahlen rasen weiter nach oben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die bestätigten Fälle pro 100 000 Einwohner, liegt am Dienstag bei 354,8. Am Montag war sie noch bei 310,4. Am Mittwoch vor einer Woche befand sich der Wert bei 184 – fast eine Verdoppelung in sieben Tagen. Was ist los im Kreis Coesfeld, dem Vorzeigekind in NRW – immer wieder mit niedrigsten Inzidenzen im ganzen Land? Davon ist er augenblicklich weit entfernt. „Und das Ende der Fahnenstange ist wohl auch noch nicht erreicht“, glaubt Alexandra Winkler, Leiterin des Kreisgesundheitsamts. Allein schon, weil sich die trubelige Weihnachts- und Silvesterzeit noch weiter in den Zahlen widerspiegele. „Besonders betroffen von Corona-Ansteckungen sind im Moment jüngere Leute im Alter zwischen 15 und 30 Jahren“, sagt Winkler. „Die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt deutlich über 500.“ Eine Altersgruppe, die vermutlich verstärkt über die Feiertage unterwegs gewesen sei.

Von Viola ter Horst