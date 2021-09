Noch schnell ein Piks

Kreis Coesfeld

Das Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen stellt nach der Vorgabe des Landes NRW zum 30. September seine Tätigkeit ein. „Nutzen Sie daher jetzt noch das Angebot in der letzten Septemberwoche“, appelliert Sandra Deuker, stellvertretende Leiterin des Impfzentrums. Dies biete sich besonders für Zweitimpfungen an, aber auch Erstimpfungen können nach wie vor bis zum 30. September im Impfzentrum laufen.