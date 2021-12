Noch Tausende freie Termine

Geimpft wird an diesen Tagen in Coesfeld in der Sporthalle des Pictorius-Berufskollegs (Borkener Straße 23), in Lüdinghausen im ehemaligen Autohaus Schopp (Seppenrader Straße 18), in Ascheberg in der Turnhalle (Nordkirchener Straße 8), in Billerbeck im Schulzentrum (An der Kolvenburg 7) und in Dülmen in der Mensa des Clemens-Brentano-Gymnasiums (An der Kreuzkirche 7).

Eine Besonderheit gibt es am heutigen Samstag von 9 bis 17 Uhr in Lüdinghausen. Dort ermöglichen der Rotary-Club und der Lions-Club mit einer speziellen Kampagne 500 zusätzliche Impfungen. Die beiden Clubs stellen das Personal für die Immunisierung bereit. „Aus unseren Mitgliedern haben wir ein 25-köpfiges Team aus Ärzten, Apothekern, medizinischen Fach- und weiteren Hilfskräften aufgestellt“, spricht Ludger Dohm, Präsident des Lions-Club Lüdinghausen, für die beiden Vereinigungen. Diese Termine sind jedoch bereits vergeben.

Der Coesfelder Ärztering will heute gezielt Ungeimpfte ansprechen, um für die Immunisierung zu werben. Interessierte können sich zunächst am Infostand in der Fußgängerzone (Süring-/Schüppenstraße) informieren und dann ganz unkompliziert in der nahe gelegenen Praxis (Mittelstraße 11) vor Ort den Piks geben lassen. Booster-Impfungen werden allerdings nicht vorgenommen.

Natürlich sind auch Termine nach diesem Wochenende buchbar und werden teilweise sogar ausgedehnt – wie ab Montag (13. 12.) in Lüdinghausen. An sieben Wochentagen und in zwei Orten im Kreis sind stets Impfungen möglich. „Es entzerrt sich jetzt langsam, was auch gut ist“, meint Christoph Schlütermann. Vom 13. bis 23. Dezember wird in Lüdinghausen täglich von 7 bis 13 Uhr und 14 bis 20 Uhr geimpft; die Impfstelle in Coesfeld öffnet regulär, allerdings jetzt sogar mit einer vierten Impfstraße. „Mit der Ausdehnung der Zeiten wollen wir dem Impfgeschehen noch einmal richtig Schwung geben“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Neben Erst- und Zweitimpfungen werden auch Booster-Impfungen angeboten, wenn mindestens fünf Monate nach der letzten Impfung vergangen sind. Als Impfstoff steht für Unter-30-Jährige Biontech zur Verfügung, während über-30-jährige Personen in der Regel Moderna erhalten.

Am 17. Dezember starten landesweit die Impfungen für Fünf- bis Elfjährige. Sobald der Kinderimpfstoff dem Kreis Coesfeld zur Verfügung steht, werden nach und nach entsprechende Termine freigeschaltet. Alle Termine gibt es im Buchungsportal des DRK unter | https://impfstellen-drk-coe.de