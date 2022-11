Notfall-Infopunkte für alle Orte

Das Schneechaos im Münsterland 2005 hat es gezeigt: Wenn der Strom ausfällt, funktioniert alles mögliche nicht mehr. Die Heizung nicht, die automatischen Türen von Supermärkten, die elektronischen Kassen, Telefone und Handynetze nicht mehr. Notrufe erreichen dann auch die Kreisleitstelle und die Polizei nicht mehr. Die Städte und Gemeinden sowie der Kreis Coesfeld bereiten sich mit den Krisenstäben und Einsatzkräften auf mögliche Blackout-Szenarien vor und wollen nun als erste Anlaufstellen für Bürger Notfallinfopunkte einrichten. Dort sollen Bürger einen Notruf absetzen können und wichtige Informationen zur Situation erhalten. „Es wird in jedem Ortsteil sicher einen Informationspunkt geben“, erklärt Bürgermeistersprecher Wilhelm Sendermann. Darauf verständigten sich die elf Städte und Gemeinden in ihrer Bürgermeistersitzung.

Wo die Infopunkte eingerichtet werden, ist noch nicht überall klar. „Das sind oftmals Feuerwehrhäuser, können aber auch Rathäuser sein“, so Sendermann gestern im Pressegespräch. In den nächsten Wochen soll das Konzept stehen. Auch Aufenthaltsräume für den Falle des Falles wollen die Kommunen einrichten.

Klar sei aber auch, dass es nicht möglich ist, alles vorzuhalten. „Wir können nicht ersetzen, was die Stromerzeuger bringen“, stellt Sendermann klar und appelliert an die Bevölkerung, selber Vorsorge zu treffen.

In diesem Sinne läuft auch die münsterlandweite Aktion, die Bürgern Tipps gibt, wie sie sich auf einen möglichen Stromausfall vorbereiten können. Was in den Vorratsschrank gehört, was sie im Vorfeld sonst tun können – für einen Fall, „der hoffentlich niemals eintritt“, so Sebastian Täger, Bürgermeister in Senden, wo die Besprechung diesmal stattfand. Ohnehin gehe es nicht immer gleich um einen langfristigen Totalausfall. „Der Notruf ist im Kreis Coesfeld ja schon einige Male kurzzeitig ausgefallen“, erinnert Täger.

Denkbar halten Experten wegen der aktuellen Lage auch einen kurzzeitigen Stromausfall oder in bestimmten Bereichen geplante Abschaltungen.

Sendermann sieht die Kommunen gut aufgestellt. Untereinander sei die Kommunikation mit Satelliten-Telefonen möglich, die sich die Städte und Gemeinden nach den Erkenntnissen aus dem Ahrtal-Hochwasser angeschafft hätten. „Wir arbeiten weiterhin daran, Bürgern für Notfälle Lösungen zu bieten.“ Es sei in der aktuellen Situation allerdings nicht einfach, für alle Gegebenheiten passende Notstromaggregate zu finden. Die Nachfrage ist groß. Auch bei Altenheimen sieht der Bürgermeistersprecher zum Teil noch Bedarf, was die Notstromversorgung angeht.