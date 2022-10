Notfallpläne für den Blackout

Bei den Christophorus Kliniken wurde in der aktuellen Krise ein Krisenstab gegründet, dem die Geschäftsführer der Kliniken, der Leiter der Technischen Abteilung sowie Experten von Fachbereichen angehören. Das wichtigste Anliegen sei die Sicherung der Strom- und Wärmeversorgung, so Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken. „Wir verfügen in fast allen Bereichen über Zweistoffbrenner, die zurzeit mit Gas Wärme produzieren – sie können dies aber auch mit Heizöl“, erklärt Lönnies. „Daher haben wir die Möglichkeit, bei Bedarf hier Heizöl zur Wärmeproduktion einzusetzen und so den Gasverbrauch stark zu reduzieren.“ An allen Klinikstandorten seien außerdem Notstromaggregate vorhanden, die im Bedarfsfall die Stromproduktion für die Gebäude und Geräte zumindest für einen gewissen Zeitraum in Betrieb halten. „Für den Ernstfall sind wir darauf vorbereitet, bestimmte Bereiche zusammenlegen und Leistungen in medizinisch vertretbarem Maß einzuschränken“, so Lönnies.