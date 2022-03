Nur alle zehn Jahre Kontrolle im Stall

Im Kreis Coesfeld muss ein landwirtschaftlicher Betrieb nur alle zehn Jahre mit einer Kontrolle rechnen. Das Veterinäramt, das zuständig ist, um das Tierwohl in den Ställen zu kontrollieren, sei „weit entfernt“ von den laut EU-Verordnung vorgeschriebenen Intervallen. Das sagte Kreis-Veterinäramtschef Dr. Markus Nieters im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung. Personell seien häufigere Kontrollen nicht möglich. „Wir sind für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar“, so Nieters.

Sollte der Verdacht auf Tierquälerei bestehen, rückten die Mitarbeiter sofort aus – ohne sich vorher anzumelden. So habe auch das Veterinäramt im Fall der „vergessenen Hühner“ in Billerbeck unmittelbar reagiert.

Bei den jüngsten Fällen, bei denen Tierrechtler in Schweineställen in Ascheberg-Herbern und Billerbeck eingestiegen waren, hätten die Aktivisten aber nicht sofort Kontakt mit dem Veterinäramt aufgenommen. „Tierschützer tragen meines Erachtens eine Mitschuld, wenn sie glauben, Tierschutzverstöße zu entdecken und diese nicht sofort melden“, meinte Nieters. Erst Monate später hätten die Tierrechtler das Material an die Öffentlichkeit gebracht.

Nieters beantwortete im Ausschuss einen Fragenkatalog, den die Grünen nach den jüngsten Vorfällen vorlegten. Wie mehrfach berichtet, gab es in den beiden Schweineställen in Billerbeck und Ascheberg-Herbern tatsächlich Vorfälle. In Billerbeck etwa ein verstärktes Schwanzbeißen bei den Tieren. Die Ursachen seien aber von den Landwirten plausibel erläutert worden, so Nieters. Weitere Überprüfungen – etwa die Meldungen des Schlachthofs – zeigten, dass es tatsächlich nur an den betreffenden Tagen besondere Vorfälle gegeben habe. Beide Betriebe seien ansonsten nicht auffällig; nach den Rückschlüssen des Veterinäramts handele es sich um singuläre Ereignisse. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch.

Von den 200 Kontrollen pro Jahr seien 12 bis 13 Prozent auffällig, berichtete Nieters weiter auf Nachfrage der Grünen. „Überwiegend sind das keine dramatischen Fälle.“ So fehlte vorgeschriebenes Spielzeug für die Tiere oder es gebe bei den Stallgrößen Fehler.

„Das Gros unserer Landwirte arbeitet vorschriftsmäßig“, betonte Nieters. Der Punkt sei aber, dass Bürger zum Teil andere Vorstellungen darüber hätten, wie Tiere gehalten werden sollten. „Tote und kranke Tiere wird es in Ställen immer geben, das ist Realität“, so Nieters. „Aber ein Tierwohl-Verstoß ist das erst, wenn sich der Landwirt nicht darum kümmert und das Tier auf sich alleine gestellt lässt.“

Ausreißer gebe es aber auch immer wieder, und die ließen sich selbst mit mehr Personal wohl nicht verhindern. „Selbst Tiptop-Betriebe können durch persönliche Schicksale von heute auf morgen abdriften.“

Hermann-Josef Vogt von der SPD betonte, dass „wir natürlich wachsam sein müssen“; es aber nicht richtig sei, die Landwirtschaft unter Generalverdacht zu stellen. Martin Bontrup von der CDU meinte, dass es sich bei den jüngsten Stalleinbrüchen nicht um Tierschützer handle, sondern um Aktivisten, denen es gar nicht um eine Verbesserung gehe. „Die wollen das Ende der Landwirtschaft. Und die kommen immer wieder, bis sie irgendwas finden.“