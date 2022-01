Ohne Anordnung in Quarantäne

Appell an Eigenverantwortung

Kreis Coesfeld

Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes müssen Personen, die nach einem offiziellen Schnelltest oder PCR-Test infiziert sind, automatisch und auch ohne gesonderte behördliche Anordnung für zehn Tage in Isolierung. Eine gesonderte behördliche Anordnung ist darüber hinaus auch nicht erforderlich, wenn Entschädigungen für ausfallende Löhne geltend gemacht werden. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr appelliert an Eigenverantwortung und -initiative der Menschen im Kreis Coesfeld. „Werden Sie aktiv: Gehen Sie im Fall einer Infektion in Isolierung und informieren Sie eigenverantwortlich Ihre Kontaktpersonen.“ Eine infizierte Person kann die zehn Isolierungstage aber eigenständig auf sieben Tage verkürzen, wenn sie zuvor mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Für die Verkürzung ist ein negativer offizieller Schnelltest oder PCR-Test erforderlich.