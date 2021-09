Ökostrom-Anteil liegt bei 81 Prozent

783 Millionen kWh Strom verbrauchten im vorigen Jahr die Bürger im Kreis Coesfeld, davon waren 633,7 Mio. kWh Ökostrom. Der Anteil an regenerativ erzeugtem Strom lag somit bei knapp 81 Prozent. Das sind noch einmal 7,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Bundesdurchschnitt wurden in 2020 rund 50,5 Prozent des Stroms regenerativ erzeugt. Das ergeben die Berechnungen der Grünen im Kreis Coesfeld, die jedes Jahr den Verbrauch aus den EEG-Daten der RWE und der Stadtwerke Coesfeld und Dülmen ermitteln. Seit 2007 zeichnen sie die Daten auf. Damals, vor 14 Jahren, betrug der Anteil an Ökostrom im Kreis gerade einmal 18,1 Prozent. Seither steigt er fast jedes Jahr an.

„Wir haben die Daten für 2020 extra zur Klimaschutzwoche zusammengestellt, damit sie als Grundlage für alle Interessierten dienen können“, sagt Wilhelm Kraneburg (Senden) von den Kreis-Grünen. Auch insgesamt hat die Bevölkerung im Kreis in 2020 mit 783 Mio. kWh weniger Strom verbraucht – sonst lagen die Werte immer zwischen 800 und 900 Mio. kWh.

Rosendahl hat die Nase vorn

Beim kommunalen Ranking ist Rosendahl mal wieder Nummer Eins: Schon seit Jahren führt die kleine Gemeinde die Tabelle an – und steigert Jahr für Jahr den Ökostrom-Anteil. In 2020 erneut um zusätzliche 5,9 Millionen kWh, gefolgt von Coesfeld mit 5,6 Millionen kWh. Damit waren Rosendahl und Coesfeld im Jahr 2020 die regenerativsten Kommunen im Kreis, also die Kommunen mit dem größten Zuwachs an Ökostrom.

Rosendahl erreicht dabei inzwischen fast eine viereinhalbfache Energieautarkie. Das schafft kein anderer Ort im Kreis Coesfeld. 74 Prozent der erzeugten Energie stammt aus Windkraftanlagen. „In Rosendahl hat die Gemeindeverwaltung den Ausbau der Windkraft von Anfang an gefördert und geholfen den Genehmigungsweg zu ebnen“, kommentiert Wilhelm Kraneburg, der zusammen mit Theo Stenkamp die Zahlen zusammenstellte. Es seien in Rosendahl auch nur effiziente Anlagen aufgestellt worden, die selbst bei Schwachwind noch hohe Erträge bringen. Schlusslicht beim regenerativ erzeugten Stromanteil bleibt, wie in den Vorjahren, Havixbeck mit 38 Prozent. Kreisweit den meisten Strom aus Windkraft lieferten in Rosendahl 27 Windräder mit 158 Mio. kWh, während die 22 Windräder in Coesfeld nur 50 Mio. kWh schafften.

Eine Frage an Wilhelm Kraneburg Foto: Können wir mit dem Ökostrom-Anteil zufrieden sein?



Kraneburg: In den ländlichen Räumen muss der Ökostrom für Städte und Ballungszentren mitproduziert werden – deswegen müssten und könnten der Anteil um ein Vielfaches höher liegen. Die Gemeinde Rosendahl gibt ein gutes Beispiel dafür, wie viel mehr möglich ist. Gab es vor zehn Jahren noch eine optimistische Aufbruchsstimmung und breites bürgerschaftliches Engagement, so herrschen heute vielerorts Resignation und Verdrängung der Klimaproblematik vor. Die diesjährigen Überflutungen haben vielen Menschen schmerzhaft klar gemacht, dass viel mehr als bisher getan werden muss. ...

Windkraft spielt die größte Rolle

Die Ökostrommengen wurden von 79 Windkraftanlagen, von 35 Biogasanlagen, von 10 234 Photovoltaikanlagen und drei Wasserkraftanlagen erzeugt. Den größten Anteil nimmt die Windkraft ein mit 273,7 Mio. kWh, das entspricht einem Anteil von 44,1 Prozent. Photovoltaik folgt mit 209,9 Mio. kWh oder 33,9 Prozent an zweiter Stelle, Biomasse mit 132,8 Mio. kWh oder 21,4 Prozent an dritter Position. Die Zahl der Photovoltaikanlagen erhöhte sich in 2020 deutlich um 994 auf insgesamt 10 234 Anlagen. In Dülmen kamen 174 und in den übrigen Kommunen zwischen 50 und 110 Anlagen hinzu. Mit 1630 Photovoltaik-Anlagen gibt es die meisten Anlagen in Dülmen, aber die 1366 Anlagen in Coesfeld produzieren mit 31 Mio. kWh gleich viel Strom. Nach einem Ausbau der Anlagen stagnierte er jahrelang. 2020 gab es wieder mehr Photovoltaik.