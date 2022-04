Olfen und Senden teuerste Pflaster

„In allen Marktsegmenten sind zum Teil deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen“, betont Manfred Wewers, Vorsitzender des Gutachterausschusses.

1963 Kaufverträge wertete die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 2021 statistisch aus. Verbunden war damit ein Geldumsatz von 621,8 Millionen Euro (plus elf Prozent gegenüber 2020) sowie ein Flächenumsatz von 330,1 Hektar (minus zehn Prozent).

Auch bei den Eigentumswohnungen gingen die Preise weiter nach oben. Eine neu errichtete Wohnung kostete im Kreisdurchschnitt 3541 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Der durchschnittliche Kaufpreis von Neubauwohnungen betrug rund 278 000 Euro (plus 14 Prozent). 187 Verkäufe registriert die Geschäftsstelle und damit 23 Prozent weniger als im Jahr davor. 367 Wohnbaugrundstücke (plus ein Prozent) sowie 24 land- bzw. forstwirtschaftlich genutzte Flächen (plus 20 Prozent) wechselten im Jahr 2021 den Eigentümer. In Nordkirchen wurden die meisten Baugrundstücke veräußert (60), gefolgt von Dülmen (42) und Ascheberg (31).

Am günstigsten waren Baugrundstücke in Rosendahl zu haben, wo sie im Schnitt 100 Euro pro Quadratmeter in mittleren Lagen kosteten. Die teuersten Pflaster waren Olfen (230 Euro/qm), und Senden (225), gefolgt von Havixbeck (220), Coesfeld (220) und Dülmen (200).

Bei den landwirtschaftlichen Bodenwerten gibt es einen Anstieg im Mittel um 16 Prozent auf durchschnittlich 10,50 Euro pro Quadratmeter.

0 Detaillierte Angaben zu den Bodenrichtwerten www.boris.nrw.de.

Anne Schumacher (Tel. 02541 / 186814) und Ulrich Kenkmann (Tel. 02541/186812) von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Coesfeld stehen zudem für telefonische Auskünfte zur Verfügung.