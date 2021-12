Omikron erreicht den Kreis Coesfeld

Unabhängig davon gibt es noch einen dritten Verdachtsfall, ebenfalls ein Mann mittleren Alters. Die gute Nachricht: „Alle zeigen erstaunlich leichte Verläufe und wenig Symptome“, sagt Hüsing. Den genauen Wohnort der Betroffenen will der Pressesprecher nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Angesichts der neuen Variante, die zurzeit hinsichtlich Ansteckungsgefahr und Krankheitsverlauf noch genauer untersucht wird, kommt der Kontaktnachverfolgung eine umso höhere Bedeutung zu. So hat der Kreis die Bundeswehr erneut zur Hilfe gerufen (weiterer Bericht). Trotz der Verstärkung haben alle Beteiligten derzeit alle Hände voll zu tun, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, während diese sich im Nachbarkreis Steinfurt bereits nur noch auf die vulnerablen Gruppen beschränkt.

Unterdessen ist zumindest die Zahl akuter Infektionen am Dienstag um 65 gesunken. 111 Personen sind genesen oder konnten die Quarantäne verlassen, während 46 neue Fälle auftraten. Betroffen sind auch 17 Bewohner aus fünf Pflegeeinrichtungen. Auch der Inzidenzwert ist erneut leicht gestiegen auf 205,7. Seit Pandemie-Beginn haben sich 8298 Personen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert, 7427 sind wieder genesen, 104 Menschen aber an Covid-19 verstorben. Auch die Hospitalisierungs-Inzidenz in NRW ist wieder gestiegen und betrug am Dienstag 4,44. Im Kreis Coesfeld liegen 13 Menschen mit Corona im Krankenhaus, fünf von ihnen auf der Intensivstation.