Online-Umfrage zur Homeoffice-Nutzung

Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld nimmt eine kreisweite Online-Befragung zur Nutzung von Homeoffice und zur Bewertung von Coworking-Angeboten vor - im Rahmen des Modellvorhabens Smarte.Land.Regionen. Im Fokus stehen dabei Fragen zur Ausstattung und Zufriedenheit im Homeoffice, aber auch zu den Erwartungen an mobile Arbeitsplätze in sogenannten Coworking-Spaces, was Orte der Zusammenarbeit in geteilten Büros sind.