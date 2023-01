Online-Zulassung macht es kaum leichter

„Dokumente und Plaketten mit den Sicherheitscodes wurden bereits seit dem 1. Januar 2015 sukzessive ausgegeben“, berichtet Stephan-Matthias Hoffmann, Leiter der Abteilung Straßenverkehr beim Kreis Coesfeld.

Ob sich der Aufwand für Bürger, die nur selten ein Fahrzeug an- oder ummelden, lohnt, stellt er in Frage. „Vielleicht ist es einfacher, einen Termin mit der Zulassungsstelle in Dülmen oder Lüdinghausen zu vereinbaren.“ Denn es seien ja einige Voraussetzungen notwendig und man müsse sich in die Thematik einfuchsen. Auch Nummernschilder sind vor Ort bei Schilderprägern erhältlich und müssten nicht erst per Post verschickt werden. Das könnte bei der aktuellen Überlastung der Post eine weitere Wartezeit bedeuten.

Autohäuser und andere gewerbliche Kunden können den Service ohnehin aktuell noch nicht nutzen. Das soll sich aber laut Kreis ändern. Der Bund plane, im zweiten Quartal dieses Jahres die nächste Stufe des Projektes in Kraft zu setzen: Von da an sollen die Online-Funktionen auch für juristische Personen zur Verfügung stehen. Das Kraftfahrtbundesamt werde für Gewerbetreibende mit besonders großen Zulassungszahlen auch eine direkte Großkundenschnittstelle anbieten. | https://i-kfz.kreis-coesfeld.de

0 Terminvereinbarung mit der Zulassungsstelle in Dülmen oder Lüdinghausen online: kreis-coesfeld.de.