Panske: „Berlin ist nicht Düsseldorf“

Panske ist bereits seit 2017 im Landtag und dort Obmann der CDU-Fraktion im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich mit den schweren Kindesmissbrauchsfällen im ostwestfälischen Lügde beschäftigt. 2017 erzielte Panske bei den Landtagswahlen die meisten Stimmen der damals fünf Kandidaten im Wahlkreis.

„ Politik ist wie Fußball “ Dietmar Panske

Vor dem Hintergrund der Bundestags-Wahlschlappe und der Situation innerhalb der CDU rief Panske die Mitglieder dazu auf, den Blick nach vorne zu richten. „Berlin ist nicht Düsseldorf“, meinte er. In Anspielung auf das Stadion in Dülmen, wo die dünn besuchte Veranstaltung stattfand, sagte er: „Politik ist wie Fußball.“ Politik sei eine Mannschaftsleistung, wie beim Fußball. „Die CDU-Mannschaft in Berlin ist zurzeit etwas konfus“, kommentierte er die Lage in seiner Partei. „Möglicherweise schießen einige auch aufs eigene Tor.“

CDU-Kandidat optimistisch

Er sei aber optimistisch für Düsseldorf: „Ich stehe hier, weil ich wieder dabei sein möchte und die Interessen der Menschen aus dem Wahlkreis vertreten will.“ Es gebe für ihn nichts Schöneres, als etwas für die Menschen bewegen zu können. Viele Projektideen aus dem Kreis Coesfeld habe er in Düsseldorf eng begleitet, vom Radwegebau bis zur Modellkommune. Für Vereine, Verbände und Projekte seien hohe Fördermittel in die Region geflossen. „Und eins verspreche ich: Um die Bahnunterführung in Appelhülsen werde ich mich natürlich weiterhin kümmern, auch wenn Nottuln nicht mehr in meinem Wahlkreis liegen wird.“

Drei Fragen an Marc Henrichmann Foto: Wie kann die Erneuerung der CDU nach der Wahlschlappe aussehen?

Henrichmann: Die CDU hat am Montag die Weichen für einen personellen Neuanfang gestellt. Es wird einen Bundesparteitag mit der Wahl eines neuen Vorstands geben. Wir Kreisvorsitzenden werden am 30. Oktober zusammenkommen, dann werden Präsidium und Bundesvorstand auch über die Einbindung der Mitglieder sprechen. Für mich entscheidend ist, dass wir nicht nur über Personalien, sondern auch über Inhalte reden werden.

Sind Sie für oder gegen eine Mitgliederbefragung für einen möglichen Laschet-Nachfolger?

Henrichmann: Im CDU-Kreisverband Coesfeld haben wir bei den vergangenen Wahlen des oder der Bundesvorsitzenden die Meinung unserer Mitglieder abgefragt. Das werden wir auch künftig tun, denn diese Diskussionen sind eine wichtige Entscheidungshilfe für die gewählten Delegierten aus dem Kreisverband. Die Basis hat bei uns eine Stimme. Bei einer Mitgliederbefragung bin ich etwas skeptisch. Das Beispiel der SPD fand ich eher abschreckend.

Inwieweit färbt sich die CDU-Situation mit den Diskussionen um die Neuaufstellung auf die anstehende Landtagswahl ab?Henrichmann: Ich erwarte einen Aufbruch in Nordrhein-Westfalen mit einem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der als Verkehrsminister sehr erfolgreich arbeitet und viele Projekte angestoßen hat. Insofern werden wir mit Rückenwind in den Landtagswahlkampf gehen.



Marc Henrichmann (Havixbeck) ist CDU-Bundestagsabgeordneter und außerdem Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Coesfeld. Wie der CDU-Bundesvorstand am Montag bekannt gab, soll es nach der historischen Niederlage bei den Bundestagswahlen am 30. Oktober ein Treffen der Kreisvorsitzenden geben. Der Bundesvorstand will danach entscheiden, wie die Basis eingebunden wird. Geplant ist ein Sonder-Parteitag zur Neuaufstellung. ...

Den Kopf in den Sand stecken, das ist für den Ascheberger keine Option. „Das Ergebnis wird mindestens so stark wie vor vier Jahren“, stimmte er die CDU-Mitglieder auf den Wahlkampf ein. Er erinnerte daran, dass auf NRW-Ebene damals die schwarz-gelbe Koalition die rot-grüne Landesregierung ablöste. Eine Koalition mit der FDP, die aus Sicht von Panske und vielen weiteren CDU-Leuten von Erfolg gekrönt ist. „Vom Tabellenende weg haben wir NRW wieder stark und zukunftsfähig gemacht“, fand Panske. „Wir haben geliefert.“ Insbesondere im Bereich Innere Sicherheit habe sich viel getan – so sei NRW Vorbild-Land, was die Bekämpfung von Clans angeht. Beim Klimaschutz müsse mehr getan werden, trotzdem sei man auch hier Vorreiter. Die CDU setze auf Wasserstoff und auf Innovation aus der Wirtschaft.

Nur 39 Wahlberechtigte kamen

Eingeladen hatte die CDU laut Daniel Dittrich von der CDU-Kreis-Geschäftsstelle 1692 Wahlberechtigte. Dass nur ein Bruchteil kam, führt die CDU auf Urlaubsbeginn, kalte Witterung sowie unstrittige Situation ohne Gegenkandidat zurück. Aber auch darauf, dass die allgemeine innerparteiliche Stimmung derzeit nach der verlorenen Bundestagswahl „nicht die beste ist“, so Dittrich.