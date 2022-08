Panske mit neuen Aufgaben im Landtag

Panske wurde zum neuen Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Kindesmissbrauch gewählt, dem er bereits in der letzten Legislaturperiode als Sprecher und Obmann der CDU-Fraktion angehörte. Weiterhin ist der Ascheberger Mitglied des Innenausschusses, in dem es um Themen wie Innere Sicherheit, Polizei, Feuerwehr sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz geht. Außerdem wählte die CDU-Fraktion ihn als Fachsprecher für die Themen Integration und Flucht. Panske, der zu Beginn der neuen Wahlperiode bereits zum Bezirkssprecher der CDU-Abgeordneten aus dem Münsterland gewählt wurde, sagt, er freue sich auf die neuen Herausforderungen. „Als weltoffenes Einwanderungsland profitiert NRW sozial, kulturell und nicht zuletzt wirtschaftlich von den zu uns kommenden Menschen.“ Gleichzeitig sei das Zusammenleben in einer „vielfältigen und von unterschiedlichen Erfahrungen und Biografien geprägten Gesellschaft auch vor Herausforderungen gestellt, der wir uns gemeinsam im Sinne des sozialen Miteinanders stellen müssen“, sagt er. „Die Sprecher übernehmen dabei die Funktion des zentralen Ansprechpartners für ihren Fachbereich und sind Schnittstelle zwischen Praxis, Ministerium und parlamentarischer Arbeit.“

„Thema Missbrauch aus der Ecke holen“

Von Viola ter Horst

Kreis Coesfeld. Fast drei Jahre setzte sich der Untersuchungsausschuss des Landtags mit dem Missbrauchskomplex Lüdge auseinander. Dass die Arbeit weitergeht, begrüßt der Ascheberger CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske, der neuer Vorsitzender des Untersuchungsausschusses ist. „Der Fall ist so tief und so komplex, dass wir damit in der letzten Legislaturperiode noch nicht fertig geworden sind“, sagt er.

Als Konsequenz aus den schrecklichen und weit verzweigten Fällen sexualisierter Gewalt in Lügde, Münster und Bergisch Gladbach gibt es in NRW seit dem Frühjahr ein Kinderschutzgesetz, das bundesweit eine Vorreiterrolle darstellen soll. „Es füllt mich schon mit Stolz, dass wir mit dem Untersuchungsausschuss dazu beigetragen haben“, sagt Panske. Als ein Schwerpunkt regelt das Gesetz, wie in Jugendämtern und weiteren Stellen mit dem sexualisierter Gewalt umgegangen werden soll.

Die Konfrontation mit dem Thema geht an Panske nicht spurlos vorüber. „Ich habe mir nicht vorstellen können, was es für einen Abschaum in der Gesellschaft gibt“, sagt der Ascheberger Landtagsabgeordnete. „Und zwar mitten drin, nicht irgendwo am Rande.“ Für ihn bedeute die Auseinandersetzung mit dem Thema Ansporn und Ziel, künftigen Missbrauch bestmöglich zu verhindern und schneller zu entdecken. „Die Aufgabe muss sein, sexuellen Missbrauch und Gewalt aus der Ecke rauszuholen und die Gesellschaft darüber zu informieren, darüber zu reden“, sagt er.

Der Untersuchungsausschuss deckt in seinem mehr als 4000 Seiten starken Zwischenbericht gravierende Versäumnisse bei Behörden und erhebliche Mängel bei den Jugendämtern auf.

Ein zentrales Problem im Fall Lüdge sei gewesen, dass die offiziellen Stellen ihre Erkenntnisse nicht abgeglichen hätten, sagt Panske. „Bei einer besseren Vernetzung wäre relativ schnell klar geworden, dass da was nicht stimmt.“ Das Leid der Kinder hätte eher beendet werden können. Das soll sich ändern; auch im Kreis Coesfeld arbeiten die Jugendämter an der Umsetzung des neuen Kinderschutzgesetzes. Dazu zählt die neue Fachstelle sexualisierte Gewalt beim Caritasverband, an die man sich bei einem Verdacht unkompliziert wenden kann. Ein weiteres Beispiel ist der Kreissportbund, der in der Vereinsarbeit sexualisierte Gewalt aufarbeitet. Als eine weitere Konsequenz aus den Missbrauchsfällen wurde die Polizei personell und technisch erheblich besser ausgestattet.