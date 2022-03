Parkhaus-Antrag sorgt für Kopfschütteln

Im Mobilitätsausschuss war die Mehrheit der Grünen-Fraktion sich noch unschlüssig und sah weiteren Beratungsbedarf mit Blick auf das vom Kreis geplante Parkhaus in Holzbauweise und mit Mobilitätsstation an der Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld. Im Kreisausschuss knüpften die Grünen ihre Zustimmung nun an einen geänderten Beschlussvorschlag. Sie legten kurz vor der Sitzung einen Antrag vor, wonach bei der Errichtung des recycelbaren Parkhauses für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung unbedingt der „Masterplan Mobilität“, den die Stadt Coesfeld derzeit ausarbeitet, berücksichtigt werde.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr hatte mit dem Antrag zwar kein Problem, hielt ihn aber für überflüssig. Denn es sei „selbstverständlich, gemeinschaftlich mit der Stadt Coesfeld zu überlegen, wie man passgenaue Lösungen hinbekommt“.

Norbert Vogelpohl (Grüne) zitierte in seiner Antragsbegründung die strategischen Ziele aus der nachhaltigen Mobilität des Kreises. „Wenn ich über betriebliches Mobilitätsmanagement nachdenke, kommt nicht als erstes der Gedanke: Wir brauchen ein Parkhaus.“ Auch wenn die Grünen die „nachhaltige Bauweise“ als „sehr spannend“ erachten, so wurde aus Vogelpohls Erläuterungen deutlich, dass seine Fraktion im Grunde gegen das Parkhaus ist. Das hörten auch die anderen Fraktionen heraus. Sabine Schäfer (FDP) brachte es auf den Punkt: „Ihre Erläuterungen passen nicht zu dem, was hier steht“, sagte sie an die Adresse von Vogelpohl gerichtet. Mit dem reinen Antrag hätte auch sie kein Problem gehabt. Nach den ablehnenden Erläuterungen könne sie dem jedoch nicht zustimmen. Werner Schulze Esking (CDU) wies noch einmal auf den „Notstand“ hin, der abgestellt werden müsse und auch Johannes Waldmann (SPD) sprach von einem „wegweisenden Projekt“ und einem „vollkommen überflüssigen“ Antrag der Grünen.

Diesen lehnten die Mitglieder des Kreisausschusses mit Ausnahme der Grünen mehrheitlich ab. Im Gegenzug stimmten dann auch die Grünen als einzige gegen das geplante Parkhaus auf dem kreiseigenen Grundstück in Coesfeld. 0 Unterbringung Geflüchteter: Einstimmig fassten die Kreisausschussmitglieder jedoch den Beschluss, dass außerplanmäßig Finanzmittel in Höhe von 2,0 Mio. Euro für die vorübergehende Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge bereitgestellt werden. 0 Fachkräftemangel: Unisono erteilten die Mitglieder des Kreisausschusses auch dem Antrag der CDU-Fraktion zum Fachkräftemangel ihre Zustimmung. Konkret soll der Kreis Strategien und Maßnahmen der Nachwuchsförderung entwickeln. Daran soll eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Fraktionen, IHK, Handwerkskammer und wfc arbeiten. Josef Lütkecosmann (CDU) mahnte, die „Bestandsaufnahme“ so kurz wie möglich zu halten und sich „auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können“. Johannes Waldmann (SPD) sprach von einem „absoluten Zukunftsthema“. Zu klären wäre nur noch, ob pro Fraktion nur eine oder doch zwei Personen entsendet werden, wie Norbert Vogelpohl (Grüne) vorschlug. 0 Sanierung von Bildstöcken: Einstimmig durchgewinkt hat der Kreisausschuss auch die Beteiligung am Förderprogramm „Heimat-Fonds“ zur Sanierung von Bildstöcken, Heiligenfiguren und Wegekreuzen in Privatbesitz. Die Förderung des Landes gilt als gesichert, wie der Landrat mitteilte.