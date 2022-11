Pflege-Kniffe mit Hilde

Kreis Coesfeld

Im Pflege-Demonstrations-Raum des carecampus liegt Hilde in einem Pflegebett. In ihrem Zimmer steht ein Küchenschrank, Eiche rustikal, und ein Sofa. Hilde wiegt knapp 50 Kilo – und ist eine lebensgroße Pflegepuppe. An ihrem Modell werden die 233 Schülerinnen und Schüler der Pflegeakademie im Kreis Coesfeld für ihren Einsatz in der Pflege vorbereitet.