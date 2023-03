Politik kritisiert ständige Zugausfälle

Kreis Coesfeld

(vth). Scharfe Kritik gab es im Mobilitätsausschuss an der Zuglinie zwischen Dülmen und Münster. Der Zug RE 42 bzw. RE 2 falle wegen Fahrermangels oder Defekten andauernd aus, dazu komme es ständig zu Verspätungen. „Das ist echt zum Abgewöhnen“, kritisierte Dr. Julian Allendorf (CDU) aus Nottuln. Was die Unzuverlässigkeit angehe, zählten die beiden Zuglinien zu den schlechtesten landesweit. „Die Ausfälle sind im letzten dreiviertel Jahr sukzessive gestiegen. Eine sehr unbefriedigende Situation“, so Allendorf. Martin Bontrup (CDU) aus Dülmen sagte, dass die Verbindung gerade von Berufsschülern oft genutzt werde. „Den Schülern wird schon gleich beigebracht, dass der Nahverkehr nicht verlässlich ist“, kritisierte er. Es könne nicht sein, dass immer wieder einfach gar kein Zug komme. Kreisdirektor Dr. Linus Tepe sagte, dass das Problem in den Nahverkehrsgremien erneut angesprochen werden sollte. Dem RE2 habe die Anbindung von Osnabrück nicht gut getan, meinte er. Beide Linien fahren im Kreis Coesfeld über Senden-Bösensell, Nottuln-Appelhülsen und Dülmen.