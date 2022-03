Politik-Talk mit Cocktail

Wie werden die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Bildung, Mobilität und Ehrenamt in Zukunft vorangetrieben? Wie können sie günstig flankiert werden? Vielerlei Fragen dazu stellte der KreislandFrauenverband Coesfeld am Dienstagabend in den Fokus seiner Diskussion im Hof Schulze Frenking in Nottuln-Appelhülsen. Auf dem Podium waren mit André Stinka (SPD), Dennis Sonne (Bündnis90/Die Grünen), Linda Belau (FDP) und Wilhelm Korth (CDU) Kandidaten aus den hiesigen Wahlkreisen für die NRW-Landtagswahl im Mai vertreten. Zur erfrischenden Einstimmung gab es zunächst einmal eine Runde bunter Cocktails. Sprecherin Sabine Nolte lieferte mit ihren Begrüßungsworten und dem Zitat „Jede Zeit hat ihre Pflicht zur Zuversicht“ gleich einen guten Impuls in die Runde.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der politischen Vertreter starteten die – wie immer – gut vorbereiteten Landfrauen dann auch schnell durch zu ihrem Fragenmarathon.

„Leider sind wir in der Digitalisierung noch nicht wo weit, wie wir es gerne wären“, so Linda Belau. „Bis 2025 wollen wir den Breitbandaufbau schaffen und dazu die Anbieter in den Wettbewerb schicken.“

André Stinka monierte, dass viele Fördermittel nicht abgerufen würden: „Im Wirtschaftsministerium muss eine Stabstelle eingerichtet werden, die Antragstellern hilft, die bürokratischen Hürden zu meistern.“ Dennis Sonne sprach sich für Digitalisierung von Behördengängen aus und dementsprechende mehrsprachige sowie Angebote für Gehörlose. Gleichzeitig gestand er, dass er als Sozialpolitiker keine landwirtschaftlichen Fachkenntnis besitze. Das Angebot aus der Runde, einen Tag in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu hospitieren, nahm er daher gerne an.

Seinem Plan, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für alle unter 18 Jahren und Ehrenamtliche kostenfrei zu machen, hielt Wilhelm Korth entgegen: „Es gibt schon jetzt keinen öffentlichen Nahverkehr, der kostendeckend arbeitet“ und betonte, dass „Mobilität nicht nur für Menschen, sondern auch für Güter bedarfsabhängiger gestaltet werden muss“.

Auf die Anregung der Landfrauen, jedem Schüler den Zugang zur Hauswirtschaft zu ermöglichen, gab André Stinka zu bedenken: „Die Lehrpläne sind so schon überfrachtet. Es braucht eine große Reform. Kostenloses Essen für alle in den Mensen und vor allem eine Verbesserung der Besoldung für die Lehrer an den Grundschulen!“.

Ebenso forderte er ein Arbeitsamt für das Ehrenamt, dass „Menschen mit Kompetenzen und Bedarfe zusammenbringt. Viele Vereine sind überaltert. Es braucht eine Bildungsoffensive und Schulungen für Menschen, die Leitungspositionen übernehmen können. Wir dürfen das nicht dem Zufall überlassen. Das Ehrenamt ist enorm wichtig für unsere Gesellschaft!“.