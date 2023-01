Politik und Polizei rühren in Pötten

Es ist die Rückkehr zur Normalität, nachdem die Corona-Pandemie auch dieses Angebot lange ausgebremst hatte. Im vergangenen Jahr gelang die „Wiedergeburt“, lächelt der Rosendahler: Die Bürgermeisterinnen Eliza Diekmann (Coesfeld und Sabine Noll (Sprockhövel) standen gemeinsam am Herd, ebenso Weihbischof Dr. Stefan Zekorn und der evangelische Pfarrer Thomas Ring. Letzterer war kurzfristig eingesprungen für die Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, Susanne Falcke, die ihren Besuch am Freitag (10. 2.) nachholt. Sie wird gemeinsam mit Nadja Lüders, der Generalsekretärin der NRW-SPD, kochen. „Zwei Powerfrauen“, freut sich Ralf Steindorf auf das besondere Doppel.

In welchen Pötten die Polizei rührt, wird sich in der folgenden Auflage am 5. Mai zeigen: Dann steht nicht nur Kriminaldirektor Thomas Eder, Leiter der Kreispolizeibehörde Coesfeld, am Herd, sondern auch die Münsteraner Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. „Auch da wird es für die Besucher wieder spannend sein, ganz nah mit den prominenten Gästen in Kontakt zu kommen“, lächelt Steindorf. In der Vorweihnachtszeit werden am 8. Dezember der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann und der Landtagsvertreter Wilhelm Korth ein Menü zaubern. „Grundsätzlich sind auch hochkarätige Überraschungsgäste möglich“, will sich Ralf Steindorf nicht nicht zu viel entlocken lassen. Das gilt natürlich auch für sein kulinarisches Gastspiel beim Kolpingtag am 2. September an der Überwasserkirche in Münster.

Die drei „Steindorf kocht . . .“-Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr bei Stall Treffpunkt Küche in Coesfeld. Karten inklusive Essen kosten für Kolpingmitglieder 39 und für Nichtmitglieder 49 Euro. Anmeldungen für alle Termine sind möglich bei Diana Schmidt (Kolpingbildungswerk), Tel. 02541/803473, Mail: schmidt@kolping-ms.de.