Politiker machen Druck für Ausbau

Bund will Kosten für zweites Gleis Münster-Lünen nicht übernehmen

Kreis Coesfeld

Der Gleisausbau zwischen Lünen und Münster soll endlich zum Zuge kommen. Im Kreistag machten die Politiker jetzt Druck. Anfang der Woche war das Thema in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Münsterland aufgerollt worden – „was denn das nun zu bedeuten hat?“ wollte Heinz-Jürgen Lunemann (Nordkirchen) von der UWG unter dem Punkt Anfragen im Kreistag wissen. Schließlich habe noch 2019 der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Enak Ferlemann, zugesichert, dass das zweite Gleis auf der Strecke zwischen Münster, Ascheberg und Dortmund kommt – „das sei so sicher wie das Amen in der Kirche“, erinnerte sich Lunemann.

Von Viola ter Horst