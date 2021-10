Polizei warnt vor Taschendieben

Kreis Coesfeld

Die Polizei meldet vermehrt Taschendiebstähle im Kreis Coesfeld. Unbekannte Täter entwendeten am Samstag in Havixbeck, Senden, Dülmen und Nordkirchen den Opfern jeweils die Geldbörse aus der Hose, der Handtasche oder dem Einkaufsbeutel. Insbesondere der volle Supermarkt am Wochenende lädt Taschendiebe dazu ein, zuzuschlagen. Mit verschiedenen Tricks führen die Langfinger Situationen herbei, die es ihnen ermöglichen, im Gedränge näher an ihr Opfer heranzutreten. Die Tipps der Polizei: