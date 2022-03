Protestanten verlieren weiterhin Mitglieder

Kreis Coesfeld

Der Evangelische Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken verzeichnet im vorigen Jahr den höchsten Rückgang an Mitgliedern seit Jahren. 79 767 Menschen waren im vergangen Jahr Mitglied in einer der 20 Kirchengemeinden, das belegen die aktuellen Hochrechnungen der Westfälischen Kirche von Westfalen für das Jahr 2021. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang von 1,5 Prozent. 2020 hatte der Rückgang noch bei 1,2 Prozent gelegen. Der größte Faktor waren dabei die Todesfälle (1160). Aber auch die Zahl der Kirchenaustritte ist gestiegen: 2021 verließen 901 Menschen aus dem Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken die Evangelische Kirche. Im Vorjahr waren es nur 698 gewesen, was mit der Corona-Pandemie zusammenhing: die zuständigen Amtsgerichte waren zeitweise geschlossen. Zum Vergleich: 2019 gab es 841 Austritte. „Wir befinden uns gerade in einer Phase der Ehrlichwerdung“, so Superintendentin Susanne Falcke. „Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken zu, weil sie keinen persönlichen Bezug mehr haben“, so die leitende Theologin des Evangelischen Kirchenkreises. Doch statt darüber zu jammern, hoffe sie auf eine „neue Dynamik derjenigen, die aus guten Grün-den dabei sind“. Im westfalenweiten Vergleich verzeichnet der Evangelische Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken mit -1,5% den zweitniedrigsten Mitgliederrückgang.