Quarantäne endet nun nach zehn Tagen

Kreis Coesfeld

Das Kreisgesundheitsamt passt ab sofort die Isolations- und Quarantäneregeln am, nachdem es am Mittwoch einen entsprechenden Corona-Erlass des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales erhielt – basierend auf dem Bund-Länder-Beschluss vom 7. Januar 2022. Nun gilt, auch rückwirkend, für alle Corona-Infizierten und Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne, dass sie ohne Testung nach zehn Tagen daraus entlassen sind - unabhängig davon, welche Covid19-Virus-Variante jeweils vorliegt.