Quote fällt auf 2,6 Prozent

(vth). Weniger Arbeitslose auch im März im Kreis Coesfeld. Die Agentur für Arbeit Coesfeld verzeichnete 3238 Arbeitslose im Kreis und damit 94 weniger als noch im Februar. Die Arbeitslosenquote fiel nochmals um 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 2,6 Prozent. „Mit der weiterhin niedrigsten Arbeitslosenquote in Nordrhein-Westfalen zeigt sich die zuletzt gute Situation am Arbeitsmarkt im Kreisgebiet“, berichtet Rolf Heiber, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Coesfeld.

Wie gut sich der Arbeitsmarkt von den Folgen der Corona-Pandemie erholt hat, verdeutlicht der Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Vor einem Jahr waren noch 613 Arbeitslose mehr bei der Agentur für Arbeit registriert. Die Arbeitslosenquote lag seinerzeit mit 3,1 Prozent um 0,5 Prozentpunkte höher als im aktuellen Berichtsmonat. Heiber rechnet zwar in den kommenden Monaten noch mit einem leichten Sinken der Arbeitslosigkeit, sieht aber auch Herausforderungen und Unsicherheiten: „Durch den Krieg in der Ukraine könnte sich diese Situation in der Wirtschaft weiter anspannen. Das hätte dann natürlich auch noch deutlichere Auswirkungen auf die lokalen Unternehmen, als wir dies aktuell schon wahrnehmen.“

Bislang ist die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern aber weiterhin hoch.

Allein im SGBII-Bereich der Arbeitslosen, die durch die Jobcenter betreut werden, liegt die Quote bei 1,4 Prozent. Die Zahl ging um 19 Personen auf 1812 Arbeitslose zurück. „In schwierigen Zeiten sind gute Nachrichten umso wichtiger“, kommentiert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im SGB II-Bereich.