Unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima!“ starten der Kreis Coesfeld, alle elf kreisangehörigen Städte und Gemeinden bereits zum sechsten Mal beim Stadtradeln: Denn auch dieses Jahr läuft die deutschlandweite Kampagne wieder vom 1. bis 21. Mai. Zudem findet zum zweiten Mal das Schulradeln in NRW statt, an dem auch Schulen im Kreis mitmachen können.

Bürgerinnen und Bürger im Kreis Coesfeld können wieder aktiv für den Klimaschutz und die eigene Gesundheit in die Pedale treten. Wie auch in den Jahren zuvor, können sich an der vom Klima-Bündnis organisierten Kampagne alle beteiligen, die im Kreis Coesfeld wohnen, arbeiten oder etwa einem Verein angehören, um gemeinsam möglichst viele Rad-Kilometer zu sammeln. Im letzten Jahr sind so insgesamt 939.570 km von 5.113 Fahrrad-Fahrenden zurückgelegt worden. Das entspricht ca. 138 t CO2-Einsparung im Vergleich zum CO2-Ausstoß, der angefallen wäre, wenn die Teilnehmenden die gleiche Strecke mit dem Auto zurückgelegt hätten. „Wir freuen uns, dass beim Stadtradeln jedes Jahr mehr Radelnde dazukommen. Jeder Kilometer leistet einen Beitrag für den Klimaschutz“, so Cornelius Dahm, Klimaschutzmanager des Kreises Coesfeld.

Die Anmeldung für die jeweilige Stadt oder Gemeinde unter www.stadtradeln.de/kreis-coesfeld ist bereits freigeschaltet. Auf der Website können sich interessierte Vereine, Unternehmen oder alle weiteren Gruppen über das Stadtradeln informieren. Zudem können dort eigene „Stadtradeln-Teams“ gegründet oder einem Team beigetreten werden, um am Wettbewerb teilzunehmen – zum Beispiel auch den offenen Gruppen des Kreises bzw. der teilnehmenden Kommune. Passend dazu können Bürgerinnen und Bürger am kreisweiten Radaktionstag gleich einige Kilometer sammeln: Am 8. Mai organisiert der Kreis in Kooperation mit den Kommunen und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) unter dem Titel „Alternativen brauchen Platz – auch wir sind der Verkehr“ Sternfahrten zum Maifest in Senden, die teilweise über dafür extra gesperrte Straßen führen werden. Mehr Informationen gibt es hier: www.coe.de/radaktionstag.

Auch die Schulen können sich dieses Jahr wieder am Kilometersammeln beteiligen: Schulen im Kreis können am SCHULRADELN in NRW teilnehmen. Unter https://www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw können sich Schulen und ihre Klassen registrieren und so landesweit gegeneinander antreten.

Die Kreisverwaltung nimmt zudem an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ teil und lädt seine Mitarbeitenden dazu ein, bis Ende August möglichst viele Arbeitswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.