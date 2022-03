Radierungen und 3D-Drucke

Kreis Coesfeld

Die Kulturabteilung des Kreises Coesfeld bietet ein kreatives Osterprogramm für Jugendliche und Erwachsene an – mit gleich zwei Zeichen- und Radierworkshops: Am 10. April (Sonntag) auf Burg Vischering in Lüdinghausen und am 24. April (Sonntag) in der Billerbecker Kolvenburg, jeweils von 10 bis 17 Uhr; außerdem findet ein zweitätiger 3D-Workshop am 20. und 21. April auf Burg Vischering statt – und zwar von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Interessierte können eine Grafiktechnik und zugleich die Vielfalt der Adelssitze im Münsterland entdecken. Diese Idee liegt den beiden Zeichen- und Radierworkshops zugrunde, die bis auf den Veranstaltungsort identisch konzipiert sind. Die Teilnehmenden sind eingeladen, eine kleine Radierung von ihrer favorisierten Burg bzw. ihrem Lieblingsschloss oder -herrenhaus im Münsterland anzufertigen.