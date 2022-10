Vom 10. bis 14. Oktober wird im Kreis Coesfeld, aber auch bundesweit, besonders viel über das Reden geredet. SeeGe, der Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld e.V., bietet im Rahmen der „Tage der seelischen Gesundheit“ mehrere Veranstaltungen im Kreisgebiet an. Der Verein nimmt dabei das vom deutschlandweit aktiven Aktionsbündnis Seelische Gesundheit für 2022 herausgegebene Kampagnen-Motto auf: „Reden hebt die Stimmung - seelisch gesund in unserer Gesellschaft.“

„Wir wollen unter anderem über die damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten zur Stärkung der eigenen seelischen Kondition informieren“, betont der seeGe-Vorsitzende, Valtentin Merschhemke. Zum Auftakt wird der Ärztliche Direktor der LWL-Klinik Marl-Sinsen, Dr. Claus-Rüdiger Haas, in Coesfeld zum Thema „Seelische Balance in schwierigen Zeiten“ vortragen. Mit einem Beitrag in Lüdinghausen folgt dann die Diplom-Pädagogin und Supervisorin Anne Willing-Kertelge: „Erholungskompetenz – natürliche Balance zwischen Aktivierung und Entspannung“. Ursula Eing ist als Diplom-Psychologin in der Gerontopsychiatrischen Fachabteilung der Klinik am Schlossgarten tätig. Sie wird in der Tagesklink in Dülmen über Möglichkeiten referieren, wie die psychische Flexibilität gestärkt werden kann. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, dauern etwa 90 Minuten und können ohne Teilnahmebeitrag und ohne Voranmeldung besucht werden.

Am 7. Oktober (Freitag) informiert der Förderverein vormittags an einem Info-Stand auf dem Overbergplatz in Dülmen über die „Tage der seelischen Gesundheit“, seine weiteren Aktivitäten und Möglichkeiten der Hilfe. | www.seege-coe.de

Programm

0 Freitag, 7.10., 8 bis 12.30 Uhr: Info-Stand in Dülmen, Overbergplatz

0 Montag, 10.10., 19 Uhr

Vortrag: Seelische Balance in schwierigen Zeiten; Dr. Claus-Rüdiger Haas, Facharzt für Neurologie, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, LWL-Klinik Marl-Sinsen, Haardklinik; Coesfeld, Familienbildungsstätte, Marienring 27

0 Mittwoch, 12.10., 19 Uhr

Vortrag: Erholungskompetenz – natürliche Balance zwischen Aktivierung und Entspannung; Anne Willing-Kertelge, Dipl.-Pädagogin, Supervisorin; Lüdinghausen, Pluspunkt/ Sozialwerk St. Georg e.V., Ostwall 0 Donnerstag, 13.10., 19 Uhr; Wie kann ich meine psychische Flexibilität stärken?; Ursula Eing, Diplom-Psychologin, Psych. Psychotherapeutin, Klinik am Schlossgarten Dülmen; Tagesklinik der Klinik am Schlossgarten Dülmen, Mühlenweg 86