Reges Interesse an „BüLaMo“-Projekt

„Das Klima retten! - Der ÖPNV als Schlüsselfaktor?“ Unter diesem Motto fand der Deutsche Nahverkehrstag in Koblenz statt. In Fachforen und Diskussionen tauschten sich rund 700 Teilnehmende über Fragen der Mobilität der Zukunft aus - was schienen- und straßengebundene Angebote betrifft. Und auch der Kreis Coesfeld war vor Ort: Kreisdirektor Dr. Linus Tepe und Projektkoordinator Josef Himmelmann berichteten dem Fachpublikum aus dem Projekt „BüLaMo“. Unter dem Titel „kommit! - Auf dem Weg zu einer vernetzten Mobilität im ländlichen Raum“ stellten sie die bisherigen Wegmarken und zukünftigen Planungen vor.

Und dies kam gut an, so die Kreis-Vertreter. Insbesondere der Ansatz, nutzerzentriert in Wegeketten zu denken, also von zu Hause bis ans Ziel, stieß auf reges Interesse. Neben dem ExpressBus und dem kommit-Shuttle standen auch weitere Bausteine, wie die Mobilstation, der e-Scooter oder die Mobilitäts-App im Fokus. Letztere soll im Sommer in den Echtbetrieb gehen.

Auch inhaltlich geht es im BüLaMo voran: Die nächsten Meilensteine sind die Erweiterung des Shuttles auf die Sendener Ortsteile Ottmarsbocholt und Bösensell, wobei insbesondere die Anbindung an den Bahnhof Bösensell für viele Pendler einen Mehrwert bieten soll. Ein weiterer Schritt ist die neue Mobilitäts-App. Beide Meilensteine sollen im September dieses Jahres umgesetzt werden.