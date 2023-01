Rettungsdienst „kein Mädchen für alles“

Foto:

Das Gesundheitssystem ist überlastet und das hat Ursachen. Und es zieht eine ganze Reihe an unliebsamen Folgen nach sich. Versäumnisse in der Ausbildung im Rettungswesen, Fachkräftemangel, Pflegenotstand, Auflagen in der Corona-Pandemie, dazu aktuell nach wie vor ein hoher Krankenstand – die Auswirkungen bekommen auch Erkrankte zunehmend zu spüren. Keine schnelle Behandlung, lange Wartezeiten in Praxen. Unzufriedenheit ist die nächste Folge. Vielleicht unterschwellig Wut. Aggression. Die 112 ist dann die schnellste Lösung. Da kommt jemand. Am Ende kriegt es der Rettungsdienst ab, wenn er erklärt, dass er gar nicht zuständig ist und wieder wegfährt.



Jetzt haben wir den Salat. Etwas zu ändern, das fängt natürlich bei jedem an: Sich rechtzeitig informieren, wann man welche Nummer wählen muss. Vielen ist vielleicht nicht bewusst, was sie anrichten, wenn sie die 112 wählen, ohne dass ein Notfall besteht. Dass mit so einem Verhalten Menschen, die sich in einer echten Notlage befinden, warten müssen. Bei ihnen geht es tatsächlich um Sekunden.



Geändert werden muss aber auch systematisch etwas. Und das auch auf Kreisebene. Die Leitstelle muss mehr Möglichkeiten bekommen. Ideen umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass die medizinisch hoch ausgestatteten Rettungswagen – quasi rollende Intensivstationen – zu Bagatellfällen rausfahren müssen. Normale Krankenwagen wären da völlig ausreichend. Aber davon gibt es kaum welche. Das zu ändern wäre ein Baustein für die Heilung im System. Ein Fall für die Kreispolitiker, die sich mit der Bedarfsplanung für den Rettungsdienst jetzt bald wieder zu beschäftigen haben.

Viola ter Horst