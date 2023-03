Rollstuhlbasketball zum Ausprobieren

Kaffee oder Kakao? Was zählt, sind nicht die Unterschiede. Wichtig ist die Vielfalt: Beides sind Heißgetränke. Ex-Para-Speerwerfer Mathias Mester aus Coesfeld, mehrfacher Deutscher- und Europameister, und Landtagsabgeordneter Dennis Sonne (Grüne) trafen sich jetzt in der Coesfelder Innenstadt im Café. Verbindendes Thema war der Sport. Dass da genauso wie beim Heißgetränk nicht die Unterschiede zählen, sondern die Vielfalt, wurde im Gespräch schnell klar: Sport schafft Gemeinschaft.

Ex-Speerwerfer Mathias Mester (l.) aus Coesfeld und Landtagsabgeordneter Dennis Sonne (Grüne) aus Lüdinghausen können sich ein integratives Sportfest in Coesfeld gut vorstellen.

Beide tauschten sich über weitere Begegnungsmöglichkeiten im Kreis Coesfeld aus. Mathias Mester meint: „Eine Sportfestival hier vor Ort wäre toll. Mit Rollstuhlbasketball und anderen Sachen für alle zum Ausprobieren.“ Mester und Sonne wollen zu diesem Thema in Kontakt bleiben, wie es in der Mitteilung der Grünen heißt. Erste Gespräche für ein integratives Sportfest seien bereits gelaufen, so mit der Coesfelder Bürgermeisterin und dem Kreissportbund. Sport erhöhe die Lebensqualität, ob es nun der Speerwurf im Leistungssport ist wie bei Mathias Mester oder das Skateboarden und Calisthenics bei Dennis Sonne. Für den Abgeordneten Sonne aus Lüdinghausen hat sich das Skateboarden erledigt, seitdem er im Rollstuhl sitzt. Der Sport müsse eben zu den körperlichen Voraussetzungen passen, meint er. Dafür brauche es aber eine Vielfalt der Angebote. Das Problem sei vielerorts, dass nicht genügend Teilnehmer für bestimmte Aktivitäten im Behindertensport zusammenkommen. Dann gebe es ein entsprechendes Angebot nicht.

Einig waren sich die beiden: Botschafter sind wichtig, damit es in der Gesellschaft und im Sport voran geht und damit sich gute Ideen verbreiten. Aber auch das Land NRW sei gefordert, dem Parasport eine breitere Basis zu verschaffen, meint Sonne. „Hier sollten weiter Programme aufgelegt werden, die Barrierefreiheit in den Vereinen fördern und außerdem Anreize setzen, dass Vereine am besten auch inklusive Angebote schaffen.“