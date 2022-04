Ruckzuck mit dem Bus ans Ziel

(vth). Es muss sich etwas tun bei der Verkehrswende. Klimawandel und steigende Spritpreise waren zwei entscheidende Stichpunkte einer Fachkonferenz unter der Überschrift „Auf dem Weg zu einer vernetzten Mobilität im Kreis Coesfeld“. Rund 80 Teilnehmer interessierten sich für den aktuellen Projektstand beim „kommit Bürgerlabor Mobiles Münsterland“ und diskutierten in fünf Fachforen zu den Maßnahmen im Pilotgebiet des Kreises Coesfeld. „Ziel ist die frühzeitige Kenntnis verschiedener Erfahrungen, die das Bürgerlabor im Kreis Coesfeld, aber auch andere Kommunen im Münsterland hinsichtlich einer neuen vernetzten Mobilität gemacht haben“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Wir wollen Mobilität im ländlichen Raum besser machen und erfolgreiche Projektbausteine transferieren.“

Ein Wunsch der Teilnehmer war, dass es eine stärkere Förderung des ländlichen Raums auch für neue Formen der Mobilität geben soll. „Das Land hat in den letzten Jahren da viel bewegt“, so Schulze Pellengahr. Wichtig sei aber, die Regionalisierungsmittel verstärkt in den straßengebundenen Verkehr zu stecken. „Busse und on-demand ist flexibler und schneller geschaffen und trägt so noch rasanter zur Mobilitätswende bei“, so der Landrat. Der regionale Austausch soll fortsetzt werden. Das gemeinsame Ziel: Das Münsterland als Vorzeigeregion einer vernetzten öffentlichen Mobilität gestalten.

Der Stand beim Bürgerlabor im Kreis Coesfeld:

0 Seit August 2020 fährt der ExpressBus X90 auf der Linie Olfen - Lüdinghausen - Senden - Münster, der in einer Rekordzeit von 54 Minuten sein Ziel erreicht. Der kommit-Shuttle (on-demand-Verkehr) ist seit August 2021 auf den Straßen von Senden unterwegs. Er steuert auf digitalen Abruf Wunsch-Haltepunkte bzw. (virtuelle) Haltestellen an und soll eine komfortable Vernetzung des Shuttles und des X90 bieten.

0 Im Sommer soll dieser bedarfsgesteuerte Verkehr auf weitere Ortsteile von Senden ausgedehnt werden.

0 Als weiterer großer Baustein des Projektes wurde im August 2021 eine Muster-Mobilstation aus ausrangierten Seefrachtcontainern präsentiert, die in Zukunft in größerer Form als Knotenpunkt der Mobilität in Senden fungieren soll. Sie bündelt sämtliche Mobilitätsangebote, lädt zum Aufenthalt ein und bietet zusätzliche Services wie öffentliche Toiletten oder eine Packstation.

0 Mit speziellen Tarifen soll mehr Lust auf den ÖPNV gemacht werden: Das kommit-Abo bietet seit Januar 2022 Vielfahrern die Möglichkeit, kostengünstig im X90-Korridor zu pendeln. Auf der Strecke Senden - Münster kostet das Abo 61,20 Euro – im Vergleich deutlich günstiger als die Nutzung des Autos. Es können auch andere ÖPNV-Angebote kombiniert werden.

0 In diesem Sommer soll der „kommit E-Scooter“ folgen, der den Nutzern des kommitAbos gegen einen geringen monatlichen Aufpreis in Form einer Dauerleihe zur Verfügung steht. Auch eine App ist in Planung, die ein Buchen und Bezahlen sämtlicher Mobilitätsangebote ermöglicht. „Wir freuen uns, dass uns die Fördermittelgeber in die Lage versetzen, hier vor Ort und aus Bürgersicht passgenaue Mobilität im ländlichen Raum zu entwickeln und zu transferieren“, so Kreisdirektor Dr. Linus Tepe. Anregungen aus der Bürgerschaft sollen dazu beitragen, das System weiterzuentwickeln.