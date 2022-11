Scharfe Kritik an Kita-Prämie des DRK

Mit einem Prämiensystem bietet das DRK Anreize für Erzieher und Erzieherinnen sich zu bewerben. Danach erhält jede neue pädagogische Fachkraft bei einer unbefristeten Neueinstellung in Vollzeit 500 Euro Begrüßungsgeld und einen Treuebonus von 2000 Euro, wenn der Arbeitsvertrag über die Dauer von einem Jahr hinaus unbefristet fortgesetzt wird. Bestehende Mitarbeiter, die neues Personal werben, erhalten ebenfalls eine Prämie von 500 Euro.

In Coesfeld hatte sich Dechant Johannes Hammans, leitender Pfarrer der Anna-Katharina-Gemeinde, die fünf Kindertagesstätten betreibt, verärgert über das Vorgehen des DRK gezeigt. „Wir als Träger sind da ziemlich sauer drüber“, so Hammans. Es sei „keine gute Art, den anderen die Leute wegschnappen zu wollen“, so sein Vorwurf. Hammans befürchte, dass sich das zu einem Überbietungs-Wettbewerb hochschaukeln könnte, der am Ende dazu führt, dass das Geld in den Einrichtungen an anderer Stelle fehle. Er hoffe, dass kein anderer Träger auf diesen Zug aufspringt. Die katholischen Träger wollen es jedenfalls nicht tun.

Grundsätzlich ähnlich sieht das Markus Wallmeier, Abteilungsleiter im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bei der AWO Münsterland-Recklinghausen. Verurteilen wolle er dieses Vorgehen zwar nicht, aber „sehr unglücklich“ finde er das Prämiensystem dennoch. „Unser Ansatz ist das nicht.“ Wenn ein Träger Personal von anderen abwerbe, sei niemandem geholfen. „Wir müssen es schaffen, den Beruf insgesamt aufzuwerten“, so Wallmeier. Wegen einer solchen Prämie allein entscheide sich aber niemand für den Beruf. „Das zielt schon auf vorhandene Kräfte“, so seine Vermutung. Auch er sieht die Gefahr eines Prämien-Wettbietens. Der dann sogar dazu führen könne, dass Erzieherinnen jährlich wechseln, um die Prämien mitzunehmen. „Das ist nicht zielführend.“ Denn: „Das sind alles öffentliche Gelder, über die wir hier reden.“

Schlütermann dagegen verteidigt die Prämien. „Das ist kein unübliches Verfahren“, sagt er und verweist etwa auf die Stadt Ingolstadt, die 4000 Euro Prämie zahlt. Wer im Netz durch die zahlreichen Stellenausschreibungen für pädagogisches Fachpersonal scrollt, entdeckt weitere Träger, die mit Prämien oder finanziellen Vergünstigungen locken. In Zeiten des Fachkräftemangels sei es nun einmal so, dass sich Arbeitgeber bei Arbeitnehmern bewerben müssten, meint Schlütermann.

Er ist auch der Ansicht, dass monetäre Anreize allein nicht den Ausschlag geben, sich für oder gegen einen Arbeitgeber zu entscheiden. „Da spielen doch viele Faktoren eine Rolle: die Nähe zum Wohnort, die Arbeitszeiten, Konzept und Ausstattung der Einrichtung, das Team, Weiterbildungsmöglichkeiten etc.“ Klar ist für den DRK-Vorstand, dass „wir nicht in einen Überbietungswettbewerb eintreten wollen.“ Schlütermann sagt aber auch, dass das DRK Verantwortung für die Kindertagesbetreuung und damit für die Erfüllung des Rechtsanspruchs übernommen hat und weiterhin übernimmt, wo andere Träger abwinken.

„Damit stehen wir natürlich auch in der Verantwortung, das pädagogische Personal bereitzustellen, und müssen bei der Akquise alle Möglichkeiten nutzen.“ Der DRK-Kreisverband betreibt derzeit kreisweit 33 Kindertageseinrichtungen, neun allein in Lüdinghausen. Weitere werden folgen. Schlütermann schätzt, dass der Verband bis August 2023 120 neue Fachkräfte einstellen muss. Gelingt das nicht, wird es mit der Ausweitung des Angebots schwierig. „Wir sind jetzt schon an der Grenze, wo man überlegen muss, ob wir noch neue Trägerschaften übernehmen“, so Schlütermann.