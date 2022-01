Schauspiellesung erzählt aus feudalem Alltag um 1800

Kreis Coesfeld

Wer aß mit wem am Tisch? Wie zelebrierten die Herrschaften Heirat und Geburten? Am Beispiel des Lebens im Herrenhaus Harkotten vor rund 200 Jahren gewährt die Schauspiellesung „Alltagswelt & große Gefühle“ auf Burg Vischering in Lüdinghausen am Mittwoch (19. Januar) um 19 Uhr Einblicke in vergangene Zeiten. Neben den Darstellenden, Carolin Wirth und Carsten Bender, ist auch die heutige Eigentümerfamilie des Hauses Harkotten in Sassenberg durch Freifrau Myriam von Korff vertreten. Die Kuratorin des Museums Haus Harkotten, Dr. Birgit Gropp, moderiert das Programm.