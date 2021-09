Schlamm soll untersucht werden

Der Kreis Coesfeld will nach dem Entensterben die Belastung des Schlamms in der Außengräfte der Burg Vischering untersuchen lassen. Ein Ingenieuerbüro soll mit dem Kreis Coesfeld außerdem weitere Vorschläge erarbeiten, wie die Wasserqualität verbessert werden kann. Sie sollen dann der Politik vorgelegt werden, die über mögliche Umsetzungen abstimmen muss.

Im Juli und August hatte ein Entensterben in der Außengräfte der Burg Vischering für Aufsehen gesorgt. Am Mittwochabend beschäftigte sich der Umweltausschuss des Kreises mit dem Thema.

„Es gibt eine Reihe an Ursachen“, sagte Dezernent Ulrich Helmich im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz des Kreises, der sich nach einem SPD-Antrag mit dem Thema beschäftigte. Nur eine Maßnahme reicht nach seiner Einschätzung nicht aus. Neben der Frage des Schlamms könnte zum Beispiel auch die Zufluss-Geschwindigkeit der Stever eine Rolle spielen. „Und ob es überhaupt gelingt, damit das Entensterben auszuschließen, ist dann immer noch fraglich“, sagte Helmich.

Botulismus-Fälle kommen immer mal vor

Klar ist, dass für den Tod der zahlreichen Enten, die im Juli und August aus der Außengräfte geborgen wurden, Botulismus verantwortlich war. Das für die Wasservögel giftige Bakterium entwickelt sich in nährstoffreichen, sauerstoffarmen Gewässern. Würmer, Kleinkrebse und Maden können hingegen große Mengen des Giftes aufnehmen, ohne selbst zu erkranken. Wenn dann Wasservögel aus dem Schlamm die vergiftete Nahrung aufnehmen, kann das für sie tödlich enden.

Die CDU wies darauf hin, dass das Füttern von Enten erheblich zum Problem beitrage. Zu bedenken sei, dass Botulismus-Fälle immer mal wieder in Gewässern vorkämen. „Man kann nicht alles ausschließen, was in der Natur passiert“, meinte Martin Bontrup.

Die Grünen warfen dem Kreis vor, nicht genau hingeschaut zu haben. „Insbesondere, als der Zulauf der Stever zur Außengräfte während der Baumaßnahmen an den Brücken abgesperrt wurde“, kritisierte Willi Kortmann. Außerdem hätten Tierschützer eine weit höhere Anzahl an toten Tieren entdeckt als vom Kreis angegeben. Uta Spräner von den Grünen verwies darauf, dass bereits 2019 zahlreiche Enten verendeten und Maßnahmen diskutiert worden seien.

Die Kritik wollte der Kreis so nicht stehen lassen. Das Absenken des Wasserspiegels der Außengräfte habe das Entensterben nicht verursacht. „Wir kontrollieren den Sauerstoffgehalt regelmäßig“, so Helmich. Auch, um ein Fischesterben zu verhindern. „Der war in Ordnung.“ Von daher sei der erneute Vorfall für den Kreis auch überraschend gewesen. Noch dazu, weil der Sommer dieses Jahr nicht besonders heiß war – die Voraussetzungen also nicht so günstig waren, dass sich das Bakterium vermehrt.