Schon jetzt sechs tödliche Unfälle

Im ersten Halbjahr 2022 passierten im Kreis Coesfeld bereits fast so viele tödliche Unfälle wie im gesamten vorigen Jahr. Sieben Menschen starben im vorigen Jahr bei Verkehrsunfällen, in diesem Jahr sind es bereits sechs, so Kreispolizei-Sprecherin Britta Venker auf Nachfrage unserer Zeitung.

„2021 und 2020 waren wegen der Corona-Pandemie allerdings insgesamt weniger Verkehrsteilnehmer auf den Straßen unterwegs“, sagt Venker. Homeoffice und die Freizeit-Auflagen hätten maßgeblich dazu beigetragen. „Deswegen kam es auch zu weniger Unfällen.“

Eine Erklärung allein sei das allerdings nicht für tödliche Unfälle. Die Coronazeit scheint nicht unbedingt damit im Zusammenhang zu stehen. Zwar gab es zwischen 2017 und 2019 mehr Unfälle mit Toten – zwischen 11 und 13, „2016 hatten wir aber den absoluten Tiefstand mit nur vier tödlichen Unfällen“, erläutert Venker. Und da gab es noch keine Pandemie und die Straßen waren nicht leerer als sonst.

Die Ursachen der tödlichen Unfälle im Kreis Coesfeld sind unterschiedlich, rätselhaft und auch kurios. Glatteis, Zusammenstöße mit Rehen, überhöhte Geschwindigkeit – das waren Gründe für vielleicht schwere Unfälle, aber nicht für die tödlichen, die in diesem Jahr bislang passierten.

In Nottuln-Appelhülsen konnten Retter nur noch den Tod bei einem Mann feststellen, der neben seinem dreirädrigen Rad in einem Bach lag. In Havixbeck fanden die Einsatzkräfte einen Autofahrer vor, der zwischen Auto und Leitplanke klemmte und bewusstlos war – und wenig später im Krankenhaus verstarb. Andere Unfälle waren weniger rätselhaft, aber ebenso tragisch. In Ascheberg erfasste im Dunkeln ein Auto einen Fußgänger, der am Fahrbahnrand lief. Ein eher klassischer Unfall passierte in Lette, bei dem ein Autofahrer starb, als er auf der Umgehungsstraße in den Gegenverkehr geriet und mit seinem Wagen mit einem Lkw zusammenstieß.

„Bei manchen tödlichen Unfällen wissen wir als Polizei dann auch nicht, was man tun könnte, um sie zu verhindern“, sagt Venker. Das ist anders bei Unfällen, bei denen die Ursache klar ist und vermeidbar sein könnte. „Die Verkehrskommission sucht regelmäßig Unfallschwerpunkte mit dem Ziel auf, sie zu entschärfen“, nennt Venker einen festen Bestandteil der Arbeit von Polizei und weiteren Experten, um Maßnahmen vor Ort zu entwickeln. So habe die Umgestaltung der Hofeinfahrt einer Fleischerei geholfen, in dem Bereich Unfälle zu vermeiden. Ein weiterer Schwerpunkt seit einigen Jahren sind die vielen Wildunfälle im Kreis, die die Polizei unter die Lupe nimmt und mit Aktionen verringern möchte.

Es müssen also nicht erst tödliche Unfälle passieren, damit etwas unternommen wird.

Was die tödlichen Unfälle betrifft, so lassen sich keine Aussagen darüber treffen, ob ihre Zahl am Ende dieses Jahres höher sein wird als in den Vorjahren. Auch wenn es schon jetzt sechs tödliche sind. „Manchmal gab es im ersten Halbjahr gar keinen tödlichen Unfall und im zweiten dann sehr viele“, sagt Venker. Hochrechnungen taugen von daher nichts.