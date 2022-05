Schönste Paradiese für Bienen

Bewertet wurden die Gärten und Balkone durch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, den stellvertretenden Naturschutzbund (Nabu) Landesvorsitzenden Christian Chwallek und André Stinka.

In den letzten Wochen besuchte der SPD-Abgeordnete nun die Gewinner seines Wettbewerbs aus dem letzten Jahr, um sich persönlich noch einmal einen Eindruck von den Gärten zu verschaffen und die Sieger auszuzeichnen: Gewonnen hat im Wettbewerb 2021 der Garten von Detlev Kröger in Billerbeck. Den zweiten Platz belegt die 11-jährige Teresa Stermann aus Ascheberg-Davensberg. Der dritte Platz geht an Magdalene Bücker aus Coesfeld.

Die Preisverleihung musste in der Corona-Pandemie verschoben werden, Stinka freute sich dafür umso mehr über die Begegnungen: „Es ist besonders schön, die Gewinner des Wettbewerbs persönlich besuchen und sich die Gärten vor Ort anschauen zu können. Die Vielfalt der Gärten und das Engagement der Menschen im Kreis Coesfeld beeindrucken mich sehr“, betont Stinka und weist darauf hin, dass der Arten- und Naturschutz mehr denn je an Relevanz in der Bevölkerung zugenommen hat. „Dieser Wettbewerb soll auch in Zukunft einen kleinen Beitrag dazu leisten, auf dieses wichtige Thema hinzuweisen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass jede von uns etwas tun kann, um die Umwelt zu schützen und den Artenschwund zu stoppen.“