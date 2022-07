Schulberatungsstelle: Mitarbeiter tanken „frische Kräfte“

Eine dünne Besetzung im Kreishaus in der Urlaubszeit – schön und gut. Dass sich aber gar kein Ansprechpartner finden lässt, sieht Leserin Ulrike Schulze Tomberge denn doch etwas kritisch. Genau das erlebte nämlich die Sendenerin, als sie die Regionale Schulberatungsstelle kontaktieren wollte, die der Kreis Coesfeld und das Land NRW gemeinsam betreiben. „Wir benötigten dringend Informationen, wie es mit der schulischen Situation für unser Kind weitergehen kann“, erklärt sie.

Doch ihre Mails kamen mit Abwesenheitsmeldungen zurück. Daraufhin griff Ulrike Schulze Tomberge zum Telefonhörer, aber da lief eine Bandansage, dass das Sekretariat nicht besetzt sei. Die Tonbandstimme verwies auf die Internetseite der Beratungsstelle. Auf der ist zu lesen, dass die Sommerferien zum Abbau angefallener Überstunden genutzt werden. Um nach den Ferien „mit frischen Kräften wieder für Sie da zu sein“.

Zwar sind Telefonnummern und Ansprechpartner „für dringende Fälle“ vermerkt, über zweimal jeweils eine Woche ist aber demnach die Beratungsstelle gar nicht erreichbar. „Und das kann doch nicht sein“, findet die Sendenerin. „Gerade an so einer wichtigen Stelle, die die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen betrifft, darf es keine Totalausfälle geben.“

In ihrem Fall habe es sich schließlich um eine wichtige Angelegenheit gehandelt, „die wir rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres geklärt haben mussten.“

Dezernent Detlef Schütt verweist darauf, dass es in den Ferien für die Schulberatungsstelle weit weniger Fälle als während der Unterrichtszeit gebe. „Deswegen wird diese Zeit ja auch genutzt, um die Überstunden abzubauen“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn die meisten Probleme ergäben sich während der Schulzeit. In den Ferien seien die betroffenen Schüler, Lehrer oder Eltern, die mit den schulpsychologischen Fachkräften sprechen wollen, ja oft auch selber verreist. Trotzdem seien Telefonnummern der Mitarbeiter für die jeweiligen Zeiten gut sichtbar auf der Homepage angegeben, falls doch eine Beratung benötigt werde. Von daher sieht Schütt es nicht kritisch, wenn in den Ferien kurzzeitig auch keiner der Experten zu erreichen ist.

„Wenn es sich um einen echten Notfall handelt, wäre sowieso die Polizei oder das Jugendamt zuständig und beide wären erreichbar“, betont Schütt. Das gelte auch für andere Hilfs-Einrichtungen. Auf der Internetseite der Beratungsstelle befindet sich eine ganze Liste an Adressen – von der „Nummer gegen Kummer“ über den Kinder- und Jugendnotruf bis zu Hilfstelefonen für Eltern, wo einem weitergeholfen würde.

Alles Adressen von Einrichtungen, die aber für das konkrete Anliegen der Leserin aus Senden nicht zuständig gewesen wären. Sie benötigte tatsächlich dringend Auskunft der Beratungsstelle selber, weil es sich um ein Antragsverfahren handelte.

Inzwischen hat sich die Angelegenheit geklärt. Nach den Nachfragen unserer Zeitung gab es bei ihr Rückmeldungen. „Damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet“, freut sich Ulrike Schulze Tomberge. „Jetzt kommen wir doch noch weiter.“ Bei ihrer Meinung bleibt sie aber: „Grundsätzlich sollte immer ein Mitarbeiter ansprechbar sein“, findet sie. „Besonders in solchen Einrichtungen.“