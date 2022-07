Schule weicht günstigen Wohnungen

Kreis Coesfeld / ...

Es tut sich was in Sachen günstiger Wohnraum. Der Kreis Coesfeld geht davon aus, dass der Abriss der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen in diesem Herbst startet und es nach einer umfangreichen Sanierung des Geländes 2024 mit der Wohnbebauung losgehen kann. „Sofern alles nach Plan läuft“, sagt Kreisdirektor Dr. Linus Tepe im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Kreis will auf dem 7200 qm großen Grundstück der früheren Astrid-Lindgren-Schule am Nottengartenweg, wie berichtet, vorrangig öffentlich geförderte Wohnungen errichten. Preisgünstige Wohnungen also. Ein besonderes Projekt aus Kreis-Sicht, weil er in Zusammenarbeit mit der Stadt Lüdinghausen selber als Akteur für bezahlbare Wohnungen auftritt. Auch eine Kita soll dort realisiert werden. Nach ersten Entwürfen könnten über 70 Wohnungen entstehen.

Von Viola ter Horst