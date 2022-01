„Schulen sind keine Testzentren“

Die Sorgen und der Frust bei Lehrern von Grundschulen und Eltern im Kreis Coesfeld ist groß. Als eine „Katastrophe“ bezeichnet Simone Flissikowski, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Coesfeld, die neue Corona-Teststrategie aus dem NRW-Schulministerium. „Die Labore sind am Limit und die Grundschulen sollen das auffangen“, sagt sie. Am späten Dienstagabend erreichte die Mail des Schulministeriums die Schulleitungen. Danach sollen nun die Schulen selber nach einem positiven PCR-Lolli-Pool-Test per Schnelltest herausfinden, welche Schüler tatsächlich von einer Corona-Ansteckung betroffen sind. „Ein Unding“, sagt Flissikowski.

Wenn der PCR-Pool-Test positiv ausfällt, bedeutet das, dass mindestens ein Kind infiziert ist. Es erscheint dann am nächsten Morgen in der Schule zum Schnelltest und steckt möglicherweise andere Kinder und Lehrer an.“ Woanders führe geschultes Personal in Schutzkleidung die Tests durch. „In den Schulen sollen das Lehrer machen.“ Dabei müsse es erst recht für das Testen von nachweislich infizierten Kindern entsprechende Ausstattungen geben. Die seien aber gar nicht vorhanden. Das sei fahrlässig und gesundheitsgefährdend für Lehrkräfte und Kinder. Zumal es bei den steigenden Ansteckungszahlen immer häufiger vorkomme, dass Tests positiv ausfallen und vielleicht auch mehrere Kinder betroffen seien.„Viele Eltern haben Angst, dass ihr Kind sich nun morgens in der Schule ansteckt“, so Flissikowski. Lehrer forderten eine Gefährdungsburteilung. „Das alles ist unfassbar. Uns fehlen die Worte“, sagt Flissikowski. Schulen seien keine Testzentren.

Die Aussagekraft der Schnelltests sei zudem zweifelhaft, weil sich rasch Anwendungsfehler ergeben. „Das sind Kinder“, sagt Flissikowski, die selber Lehrerin an einer Grundschule in Dülmen-Merfeld ist. „Dazu kommt noch der vermehrte Aufwand, die zusätzliche Verunsicherung und die respektlose Informationspolitik des Ministeriums.“

Die GEW unterstützt die Aktion „weiße Fahne“, die ihren Ursprung in einem stillen Hilferuf einer Kölner Schule kurz vor Weihnachten hat und die nun auch das Münsterland erreicht hat. Auch im Kreis Coesfeld haben sich bereits Grundschulen beteiligt und als Zeichen der Überforderung weiße Laken aus dem Fenster gehängt. Die GEW rechnet damit, dass am Mittwoch, 2. Februar, die Mehrzahl der Grundschulen im Kreis an der Aktion mitmacht. „Die Not ist wirklich groß. Die Lehrkräfte und vor allem die Schulleitungen sind erschöpft und teilweise verzweifelt“, so Flissikowski.

Die GEW fordert, dass die Schulträger im Kreis Coesfeld – das sind die Städte und Gemeinden – „zur akuten Gefahrenabwendung“ kurzfristig gemeinsam mit Bund und Land Lösungen finden. Für die Schnelltests müsse geschultes und geschütztes Personal eingesetzt werden. „Wir können uns mobile Teststationen vorstellen, Stände oder Hütten vor den Schulen oder auf dem Schulhof.“

Auch für die Beratung von Eltern, die Testvorbereitungen und die Kontaktnachverfolgung benötigten die Schulen dringend Unterstützung. „Wenn Eltern Fragen haben, rufen die bei den Schulen an, nicht beim Gesundheitsamt“, veranschaulicht Flissikowski.

Auch das Schulamt des Kreises hält die neue Teststrategie aus dem Ministierum für „unglücklich“ und eine deutliche Verschlechterung. „Ein PCR-Test soll nun mit einem deutlich weniger genauen Schnelltest aufgelöst werden“, sagt Angelika Reimer vom Schulamt. Es sei dann durchaus möglich, dass die Schnelltests alle negativ ausfallen, obwohl definitiv mindestens ein positiver Fall bereits bestätigt wurde.