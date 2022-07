Schulze Pellengahr bleibt Landrat

Dementi: Feller-Nachfolge als Regierungspräsident kommt aktuell nicht in Frage

Kreis Coesfeld

Verlässt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den Kreis Coesfeld? Sein Name fiel als möglicher Nachfolger von Dorothee Feller als neuer Regierungspräsident der Bezirksregierung Münster. Schulze Pellengahr dementiert. „Aktuell stellt sich für mich die Frage nicht“, sagt er gegenüber unserer Zeitung auf Nachfrage. „Ich bin mit meiner Aufgabe als Landrat hier im Kreis Coesfeld sehr zufrieden. Sie macht mir viel Freude, da ich hier viel in meinem Heimatkreis mit unseren Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern gestalten kann“, so Schulze Pellengahr, der aus Darup stammt und dort auch wohnt.

Von Viola ter Horst