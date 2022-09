Seelentröster, Küchenchef, DJ

Sie unterstützen und begleiten Menschen mit Behinderung – und sind gesucht wie nie: Heilerziehungspfleger. Im Kreis Coesfeld werden dringend mehr von ihnen gebraucht. Der Nachwuchs fehlt. Sechs Träger der Eingliederungshilfe aus dem Kreis Coesfeld haben sich darum zusammen geschlossen, um erstmals gemeinsam eine Kampagne für den Beruf der Heilerziehungspflege zu starten. „Der Beruf ist selten in der öffentlichen Diskussion“, sagt Christian Germing vom Kreis-Caritasverband im gemeinsamen Pressegespräch bei den Werkstätten in Dülmen-Karthaus. Die Pflege mit der neuen Ausbildung und auch der Erzieherberuf seien aktuell Gegenstand von zahlreichen Debatten. „Die Heilerziehungspflege kommt dabei kaum vor, obwohl auch hier dringend Personal benötigt wird“, so Germing.

Die Zahlen der Auszubildenden sinken kontinuierlich, das bekommen auch die Träger im Kreis Coesfeld zu spüren. Sie konnten aktuell nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Dabei ist der Beruf vielseitig und anspruchsvoll.

Von den 5000 Mitarbeitern, die in den Einrichtungen im Kreis Coesfeld tätig sind, sind 1200 Heilerziehungspfleger. Lara Antonia Lanvermann ist 24 Jahre alt und eine davon. Sie kann sich nichts besseres vorstellen. Sie war zuvor im kaufmännischen Bereich tätig, „aber das war nichts für mich. Ich wollte mehr Verantwortung und mehr mit Menschen zu tun haben.“ Jetzt begleitet sie in Haus Hall Menschen, unterstützt sie in ihren Alltag. „Der Beruf ist zu mir gekommen“, sagt Marion Verwohlt (42), die nach einem Praktikum dabei blieb und im Anna-Katharinenstift Karthaus als Teamleiterin tätig ist. „Ich stellte fest, dass mir dieser Beruf Freude bis zur Rente bereiten wird.“

Vielleicht sind es Berührungsängste, die junge Leute davor abhalten, den Beruf zu ergreifen. Falsche Vorstellungen. Das jedenfalls hört Uwe Holtmann aus der Personalabteilung bei Stift Tilbeck in Gesprächen. Es herrsche nicht das Bild von Menschen mit Behinderung vor, „das wir gerne hätten“, sagt er.

Dabei gibt es viele Möglichkeiten, in dem Beruf tätig zu sein. Heilerziehungspfleger begleiten sowohl Kinder als auch Erwachsene mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen. Ambulant oder stationär in Wohnheimen, Werkstätten oder Kitas. „Mir gefällt es, Menschen über einen langen Zeitraum zu begleiten, Entwicklungen zu sehen und gemeinsam zu leben“, sagt Sandra Sonnenberger, die beim Sozialwerk St. Georg im Bereich ambulant Betreutes Wohnen arbeitet.

Und die Bezahlung? Die sei attraktiv, findet Germing: „Das fängt bei 3000 Euro brutto im ersten Berufsjahr an und geht bis etwa 4500 Euro.“

Bei den Arbeitszeiten existierten unterschiedliche Modelle, je nachdem in welchem Bereich man tätig sei. „Jeder Mitarbeiter ist anders, wir versuchen individuell darauf einzugehen“, so Holtmann. Verlässliche Dienstpläne seien in allen Einrichtungen ein Thema, sagt Josef Kuhlmann vom Anna-Katharinenstift Karthaus.

Die Ausbildung dauert drei Jahre und kann in dualer Form – in einer Einrichtung und am Berufskolleg – absolviert werden. Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen und die Liebfrauenschule in Coesfeld haben zum Beispiel Angebote.

200 000 Euro lassen sich die sechs Träger die Kampagne kosten, um den Beruf der Heilerziehungspflege näher zu bringen. Mit Bannern, Plakaten, Postern – unter anderem in 20 Bussen im Kreis –, mit Give-Aways auf Jobmessen und bei Schulbesuchen. Mitarbeiter der Einrichtungen im Kreis Coesfeld wirkten dabei als Fotomodelle mit. Und stehen vor kecken Sprüchen wie „Mittags Seelentröster, abends DJ“ oder „Morgens Wecker, mittags Programmdirektor.“ Die Vielfalt und die Freude an dem Beruf sollen dabei zum Ausdruck kommen.