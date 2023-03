Seit 30 Jahren im Einsatz für junge Leute

(vth). Anfangs ausschließlich für Spätaussiedler zuständig, später für weitere Zielgruppen und nun auch für ukrainische Geflüchtete: Seit 30 Jahren gibt es den Jugendmigrationsdienst des Awo (Arbeiterwohlfahrt) Unterbezirks Münsterland-Recklinghausen in Dülmen.

Er ist für betroffene Jugendliche in allen elf Städten und Gemeinden zuständig, unabhängig von der Herkunft und dem Aufenthaltsstatus. Mit dabei schon seit Beginn: Sonja Dittrich. „Früher war Migration eher ein Randthema“, sagt sie. „Heute hat fast jede Nachricht damit zu tun.“ Die Arbeit habe sich verändert, sei viel umfassender geworden. „Es gibt inzwischen mehrere Dienste – glücklicherweise“, sagt Dittrich. An deren Vernetzung strickte sie von Beginn an mit. „Es ist wichtig, den Jugendlichen Anlaufstellen vermitteln zu können“, sagt sie.

Die Zusammenarbeit mit jungen Menschen sei nicht immer einfach, so Felix Groß, Fachbereichsleiter Migration beim Awo Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen. „Umso mehr schätzen wir ihre jahrelange Erfahrung und die wertvolle Arbeit, die Sonja Dittrich nicht nur in Beratungen, sondern auch in der Netzwerkarbeit im Kreis Coesfeld leistet.“

Am 1. März 1993, unter dem Namen Jugendgemeinschaftswerk, startete der erste zielgruppenspezifische Fachdienst im Bereich Migration im Kreis Coesfeld mit seiner Arbeit. Das Jugendgemeinschaftswerk wurde vom Bundesfamilienministerium gefördert und war ausschließlich für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen zuständig. Elf Jahre nach Start, im Jahr 2004, hatte man sich entschlossen, die Zielgruppe des Jugendgemeinschaftswerks zu erweitern. Nun zählten ebenfalls Jugendliche mit Migrationshintergrund mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus dazu. Damit reagierte die Awo auf die damalige Integrationspolitik. Zugleich wurde der Fachdienst umbenannt und hieß nun Jugendmigrationsdienst (JMD).

Seit dem Zuwanderungsgesetz 2005 liegt der Schwerpunkt der Integrationsarbeit vorrangig in der Begleitung junger Menschen anhand der Methode des Case-Managements. „Wir entwickeln mit den Jugendlichen einen individuellen Förderplan und vermitteln ihnen passgenaue Angebote unter Heranziehung anderer Kooperationspartner wie zum Beispiel Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendberufshilfe oder Schulen“, erklärt Dittrich. Seit Mai 2005 hat sie mit Eduard Imhof einen Kollegen an ihrer Seite.

Bis heute bietet der Dienst Einzelfallberatung, Begleitung des Übergangs von Schule in den Beruf/Ausbildungssuche, Anerkennung von Zeugnissen und Veranstaltungen für Gruppen an.

Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor einem Jahr müssen wieder neue Herausforderungen bewältigt werden. So wird beispielsweise nun auch eine Seiteneinsteigerberatung für Jugendliche aus der Ukraine angeboten.

Etwa 150 Betroffene suchen den Jugendmigrationsdienst pro Jahr auf. Viele Jugendliche sind durch Kriegserlebnisse traumatisiert. „Es gibt viele Schicksale, die nahe gehen“, sagt Sonja Dittrich. Sie ist der Meinung, dass der Job mit Herz gemacht werden muss. Nummern seien die Menschen für sie nie geworden. „Dann wäre ich hier wohl auch falsch.“ In all den Jahren habe sie sicher mal daran gedacht zu wechseln. „Aber dann wurde mir klar, dass das genau das ist, was ich gerne mache.“

0 Kontakt: Tel. 02594/ 910021 (Sonja Dittrich), 910043 (Eduard Imhof); Bahnhofstraße 24, Dülmen.