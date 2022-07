Sicher in den Urlaub – gesund zurück

Wer mit einem sicheren Gefühl auf die Reise gehen und vor allem gesund zurückkehren will, sollte schon vor dem Urlaub ein paar Dinge beachten. In jedem Fall gehört eine auf den Urlaubsort abgestimmte Reiseapotheke mit ins Gepäck. Denn nach Möglichkeit sollten es Reisende vermeiden, am Urlaubsort Medikamente zu kaufen.

Was in die Reiseapotheke gehört und welche Impfungen sinnvoll sind

Apotheken beraten Urlauber gerne, was in die Reiseapotheke gehört.

„Beim Medikamentenkauf im Ausland ist besondere Vorsicht geboten“, sagt Apotheker Dr. Stephan Barrmeyer. „Besonders günstige Arzneimittel auf Märkten oder von Händlern angebotene Präparate, die zu Hause nur auf Rezept erhältlich sind, sind meist Fälschungen“, warnt der Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Coesfeld. Dies könne mitunter lebensgefährlich werden. Wenn, dann sollte man die Medikamente nur in einer seriösen Apotheke kaufen. Dass örtliche Medikamente – beispielsweise das ägyptische Präparat als Prophylaxe gegen Durchfall – besser helfen als deutsche, „mag vielleicht manchmal so sein, aber das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen, wenn es keine Studien dazu gibt“, schränkt Barrmeyer ein.

Darum besser die Reiseapotheke zu Hause packen. Hinein gehören in jedem Fall ein Schmerzmittel, etwas gegen Übelkeit, ein Mittel gegen Durchfall und eine desinfizierende Salbe (Jodsalbe). „Wenn ich zur See fahre, natürlich noch ein Sonnenschutzmittel und etwas gegen Sonnenbrand“, sagt Barrmeyer. „Bei einem Wanderurlaub in den Bergen außerdem noch eine Sportsalbe, falls ich mal umknicke.“ Und Rucksacktouristen, die zum Beispiel in Afrika unterwegs sind, rät er, auch eigene Spritzen und Kanülen für den Notfall vor Ort mitzunehmen. „Denn Sterilität ist dort nicht immer gegeben.“

Die Empfehlungen für die Reiseapotheke unterschreibt auch Dr. Christian Beckmann. „Bei Reisen in die Nähe von Seen wie in Schweden kann auch ein Mückenschutzmittel ratsam sein“, ergänzt der Allgemeinmediziner aus Coesfeld. Auch ein oder zwei Coronaselbsttests seien ratsam. Wenn im Urlaub Symptome auftreten, sei es jedoch immer besser „einen Arzt aufzusuchen, als sich direkt selbst zu medikamentieren“, meint Beckmann.

Wichtig sei es, sich aber vor allem rechtzeitig über die empfohlenen Impfungen oder auch eine mögliche Malaria-Prophylaxe zu informieren. Klassiker ist FSME-Impfung gegen die Folgen eines Zeckenbisses. „Das fängt schon in Hessen an und zieht sich dann bis Sachsen“, rät Beckmann zu einem Blick auf die Deutschland- und Europakarten der FSME-Risikogebiete.