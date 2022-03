Sieben Tote und 236 Schwerverletzte

Auf den Straßen im Kreis Coesfeld krachte es in 2021 wieder häufiger als im Jahr davor. Aber mit 5136 Unfällen lag die Zahl coronabedingt immer noch auf relativ niedrigem Niveau. Die Rekord-Niedrigzahlen von 2020 (4816 Unfälle) wurden jedoch nicht erreicht, hieß es gestern in der Jahrespressekonferenz der Polizei zu den Unfallzahlen.

Dabei verunglückten im vorigen Jahr mehr junge Erwachsene und mehr Senioren als 2020. Sieben Menschen starben an den Unfallfolgen – die zweitniedrigste Zahl seit 2012.

„Münsterlandweit haben wir im Kreis Coesfeld den niedrigsten Wert an Unfällen“, berichtete Landrat und Behördenleiter Dr. Christian Schulze Pellengahr. Er freute sich, dass auch weniger Kinder verunglückten. Auf dem Schulweg sei sogar nur ein Kind in einen Unfall verwickelt worden, das sich dabei leicht verletzte.

Ein besonderes Augenmerk soll auch in diesem Jahr auf Zweiradfahrende liegen, erklärte Andre Niewöhner, stellvertretender Abteilungsleiter.

Bei den Pedelec- und Radfahrern sind die Zahlen an Unfällen nach wie vor hoch. „Das hat natürlich auch damit zu tun, dass mehr Pedelecfahrer unterwegs sind und diese mehr Kilometer fahren als Normalradfahrende“, so Polizeihauptkommissar Detlef Lammers. Aber auch der Umgang mit dem Pedelec und der Umstieg darauf seien für Stürze verantwortlich. 155 Senioren verunglückten 2021 – 2020 waren es noch 139. Davon waren 52 Pedelecfahrer. Von den insgesamt 280 verunglückten Rad- und Pedelecfahrern wurden 70 schwer verletzt. Die Polizei will verstärkt in Zusammenarbeit mit weiteren Mitwirkenden Aktionen veranstalten. Sie appelliert an die Umsteiger, ein Fahrtraining zu absolvieren und einen Helm zu tragen. Dieser minimiere häufig die Verletzungen oder rette sogar das Leben.

Motorradunfälle gingen um ein Viertel von 65 auf 49 gegenüber 2020 zurück. Einen Grund dafür sieht die Polizei in ihren Motorrad-Aktionen und ihrem Augenmerk auf bekannte Raser- und Ausflugsstrecken.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt die Polizei weiterhin in der Bekämpfung der Wildunfälle. „30 Prozent aller Unfälle im Kreis Coesfeld sind Wildunfälle“, so Lammers. 1516 Unfälle mit einem Reh, Hirsch oder anderem Wildtier gab es 2021 – mit neun verletzten Menschen. Die höchsten Zahlen seit 2018. Eine Maßnahme sollen extra große Warnschilder sein, die im Kreis Coesfeld aufgestellt werden. Auch Geschwindigkeitskontrollen besonders zur Dämmerung sind geplant. „Überhöhte Geschwindigkeit spielt auch bei Wildunfällen eine Rolle“, so Lammers.